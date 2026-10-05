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隱匿異寵出入境 恐踩大陸紅線
中國大陸還在放「十一」長假，不少民眾選擇到海外旅遊，出境人潮增加。大陸國安部近日發布安全警示，提醒出境旅遊可別什麼都往行李箱塞，從「異寵」、植物種子到人類血樣，都可能踩到生物安全紅線。大陸國安部示警，近年個別境外組織以「旅遊」、「科考」為名深入生態敏感區，或藉由「醫療檢測」非法採集人血樣。
大陸國安部四日在微信公眾號稱，「十一」長假出境旅遊，無論出境或入境都要注意「生物安全」這根弦，「紅線千萬不能踩！」據相關法律法規，大陸對入出境動植物、動植物產品及其他檢疫物實施檢疫審批、查驗監管，但仍有人心存僥倖，透過隱匿夾帶、虛假申報等方式違規攜帶相關物項出入境，嚴重危害國家安全。
文章指，近年異寵受部分民眾追捧，未經許可藏匿攜帶入境的情況屢禁不止。去年大陸海關從入境攜帶、寄遞等管道查獲外來物種五四三九批次；今年僅第一季就查獲逾一千隻異寵，包括甲蟲、蜘蛛等節肢動物，以及蛙、蠑螈、蜥蜴、蛇等。這類活體動物及標本出入境，均須完成檢疫與審批手續。
大陸國安部表示，在基因科技快速發展下，國家安全邊界已擴展至生命資訊領域。近年個別境外組織以旅遊、科考為名，深入生態敏感區，或藉由醫療檢測非法採集人血樣，竊取基因資源與研究數據。
文章稱，生物安全是國安重點領域之一。非法攜外來物種入境或私運本土生物、遺傳資源出境，可能對生態環境、農業生產、公共衛生和生物安全造成危害。
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