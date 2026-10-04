中國長假避開熱門大城市 年輕人更愛「奔縣遊」

中國大陸旅遊市場近年興起到鮮少人聽過但物價親民的小眾旅遊地，今年十一長假此一現象更明顯，年輕人紛紛避開熱門大城市，反向湧進小縣城「慢」遊，「奔縣遊」成為熱門新詞彙。

中國年輕人熱衷「奔縣遊」的現象從暑假延續到這次請假3天就成連成13天長假的中秋節和十一假期。

不少中國網友貼文細數「奔縣遊」的好處：不用趕打卡點，可以逛早市、走古巷，沉浸式當一天本地人。例如

因為從明清時期流傳下來的喝早酒習俗，湖北荊州監利市「早酒之都」吸引遊客前往，清晨5時餘，監利早酒文化街就已經人聲鼎沸。

還有網友指出，更重要的是，與熱門景點比較，縣城住宿、餐飲的價格親民許多。

根據同程旅行發布的「2026暑期慢充旅行之奔縣遊趨勢報告」，「奔縣遊」相關產品預訂熱度年增63%，遠超過傳統熱門景區的增速，成為2026年暑期文旅市場最大的增量市場。

目前的十一長假，「奔縣遊」再度被熱烈討論。第一財經引述美團資料，截至9月28日，中秋十一期間平台連住4至6天的民宿預訂量年增24%，其中縣域目的地增加尤其明顯。

這當中有些目的地過去在旅遊地圖上極為罕見。地處北疆環線的新疆布林津縣預訂量年增206%；位於長白山北麓、擁有朝鮮族民俗村落與森林徒步線路的吉林安圖縣年增71%；江西省婺源縣正值傳統農俗「曬秋」，廣東省唯一的海島縣南澳縣，兩地民宿預訂量年增近6成。