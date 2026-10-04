小紅書網友批港人搭扶手梯太「守舊」排長龍！左行右立掀激辯

在香港搭扶手電梯時，究竟應該自覺「左行右立」讓路給趕時間的人，還是聽從指引「站好扶穩」？這個看似微小的日常生活習慣，近年亦不斷引發討論。近日有網友在社交平台發文，指港鐵站內單邊排隊的情況太「守舊」，更直指這種行為大幅降低通行效率，隨即掀起網友的激烈討論。

日前有網友拍下港鐵站內單邊排長龍的情況，在小紅書抱怨：「明明隊伍排了很遠，急行者寥寥無幾，廣播『左右兩邊站定定』，就是不站左邊，通行效率減半的同時電梯還容易壞」，指這種排隊行為太「守舊」，並強調自己「我尊重規則且入鄉隨俗，但合理發出疑問」。

網友兩派激辯：支持左行右立 vs 遵守規定

不少網友認為留出左邊通道是為各人方便，有留言表示：「因為總有人有趕時間的時候，可能是睡過頭的上班族，遲了一分鐘就會被領導罵」、「走樓梯都慢，電梯上走感覺安裝了加速器」、「當你遇過有一個傢伙在前面卡死完全不動時，你那時候就會知道左行右立的逃生機會高很多。我就親身經歷過差點被夾成三明治，幸好左邊的人走得動，大家才能疏散，最後才沒出事」。

另一派網友則主張遵守官方安全指引：「可是機電署和港鐵的規定是『緊握扶手，兩邊站定定』呀」、「走左邊才是真的反社會」。對於堅持站左邊會怎樣，有網友留言：「我只站左邊，沒人說過啊」，隨即有人回覆：「但其實你已經被後面罵了，只是沒出聲，罵在心底」。

對於單邊站立容易損壞電梯，有網友直言：「壞了關我什麼事」。不過不少在兩地生活過的網友認同港鐵運作依然流暢：「其實香港這邊早晚高峰人口密度更大一些的！但是就是很流暢！我兩邊都生活過，所以還是有點發言權的！很大一個問題是這邊人都先下後上大家很自覺，還有就是電梯速度快很多！」亦有港人指出，在不少繁忙轉車站，高峰期人流爆滿時，乘客也會自發站滿兩邊。

「兩邊站定定」真能兼顧安全與效率？

據《香港01》報導，近年港鐵官方不斷倡導搭乘扶手電梯時「左右站穩」。早前舉行2026年度扶手電梯安全運動啟動禮，公布今年首六個月已記錄233宗扶手電梯意外。港鐵車務營運及本地鐵路副總監李婉玲指出，每年平均記錄近500宗意外，而今年上半年的意外中，有高達六成與乘客在電梯上行走導致失平衡、遭他人碰撞或攜帶大型物件有關，亦有一半因沒緊握扶手所致，當中傷者更有一半為長者。

而據《BBC》報導，倫敦交通局就曾在人流極高且電梯較長的霍本站（Holborn Station）進行實測實驗。研究發現，由於電梯過長，絕大部分乘客根本無法全程向上走，導致左邊出現大量空間閒置、電梯入口大排長龍；而當實施「兩側全站立」後，繁忙時段的電梯整體運載效率顯著提升，站內的擁堵情況更減少約三成。

日本埼玉縣亦早在2021年10月就開始推行全日本首個《扶手電梯安全利用條例》，明確規定市民乘搭扶手電梯時「禁止走動」。雖然條例屬於宣導性質、並無設立罰款，但當地政府希望透過立法宣傳，逐漸改變大眾多年來「單邊讓路」的習慣。

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文章授權轉載自《香港01》