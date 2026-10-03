快訊

「他40歲我19歲」陽明交大教授去年到職今爆性平爭議 校方回應了

「我跟蔣萬安的對比明顯」逆轉勝差最後一步 沈伯洋：這步沒有很困難

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸長假 有爆竊集團在港瘋狂作案

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

香港警方今天宣布，破獲一個爆竊集團，10月2日拘捕5男1女，年齡介乎31至45歲，他們涉嫌與近期25宗香港各區發生的爆竊案有關，涉案損失超過369萬港元。

香港警方說，被破獲的爆竊集團有明確分工，兩名首腦是持大陸居民赴港澳通行證的一對夫婦，他們安排大陸男子非法入境，及招募車手接載他們到目標區域及藏身地點。在被扣查的4人中，1名擔任車手的是香港本地男子，另外3名是非法入境大陸男子，警方相信已經瓦解爆竊集團，但不排除更多人被拘捕。

在已證實與這集團相關的25宗案件中，23宗案件位於村屋、獨立屋，其餘在香港仔住宅區，賊人趁屋主傍晚離開時入屋盜竊，最大一宗個案位於香港仔，涉及60萬港元財物。 警方翻查閉路電視後鎖定車輛及路線，並在他們位於落馬洲的藏身點發現爆竊工具、衣物；行動中檢取1輛汽車及起回約60萬港元現金、首飾、手袋等財物。

港警新界北總區重案組署理總督察吳斯軒說，相信集團在8月下旬開始活躍，與元朗、屯門、大埔、西貢等地爆竊案有關。集團專門針對僻靜、鄰近山邊、保安較薄弱的村屋單位，趁屋主外出用膳便撬開門窗，或打開沒有上鎖的門窗，入屋盜取金器、手飾、現金等財物。

警方呼籲市民外出前應確保門窗鎖上及防盜系統正常運作，並避免存放貴重物品或大量現金於單位內。如市民發現住所附近有可疑活動或可疑人士出沒，應立即報警求助。

香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港假冒客服前8月逾5千宗 財損8920萬美元 手法曝光

影／陸空夾擊警無人機追逃亡詐團首腦 68人被害1人遭詐1400萬最慘

土耳其通緝犯「男扮女裝」躲8年！冒用親妹身分、被逮時還穿女裝

台男赴日與同夥扮警察詐騙70多歲翁 再入境成田被捕、長相姓名公布

相關新聞

陸「十一」觀光潮 香港預估129萬陸客到訪年增5%

中國大陸「十一」國慶黃金周從10月1日至7日登場，香港政府預估，約有129萬大陸旅客訪港，日均旅客人次較去年同期增加5%。這也是港府開放「粵車南下」後首個「十一」假期，據稱10月的重簽率僅24%，平均約4人搶1個名額，申請情況火爆。

大陸國足0：5慘輸巴勒斯坦 60年首敗惹怒全網 對手教頭憋笑

2日在重慶舉行的國際足球邀請賽中，國足主場0：5輸給巴勒斯坦，這是兩隊交手60年來國足首敗。由於國足已先後輸給日本、南韓、越南和巴基斯坦等國，如今連熱身賽也不敵世界排名不及國足的巴勒斯坦，且此次球員表現被嘲諷「像集體夢遊」，儘管主帥邵佳一道歉，仍惹怒全網。尤其巴勒斯坦主教練賽後得意憋笑，韓媒也挖苦國足「就這樣還想去世界盃？」讓網友氣得直呼，「11頭豬也能拱進一球，國家臉面都丟光了，國足就地解散吧。」

大陸國足輸了老將們全躲開？17歲球員出來受訪 網怒批：讓孩子扛責

中國男足2日在重慶主場熱身賽中以0：5慘敗給巴勒斯坦隊，創下國足近八年主場最慘痛敗績。輿論紛紛究責，要求主帥邵佳一負責，而出來面對媒體採訪的，卻是首次入選國家隊的替補小將、17歲的高中生球員趙松源，隊長和其他老球員全都躲開，讓網友怒批「如此恥辱性比分下，讓一個孩子出來扛責？」也有網友為國足緩頰，稱巴勒斯坦隊的身價是國足的兩倍多，不應給國足太多苛責。

歷經10年中國首次重返性別平等前100名 高於韓國、日本

南華早報報導，十年來，中國首次重返全球145個經濟體中性別平等年度報告的前100名。

「閃身步」動作竟源自大陸非遺 分析：爆紅主因提供年輕人情緒出口

最近不分大陸和台灣的網路社群，都在瘋狂模仿一套讓人瞬間移動的「閃身步」，還有一邊吼著「隆咚哐隆咚哐」一邊大幅度踩著十字步的「狗熊哆嗦毛」。陸媒披露，這些動作源頭其實是「正經學問」，來自大陸的國家級非物質文化遺產。至於爆紅原因，主要是呼應了年輕人需要情緒出口的意願。

卡戴珊家族3代訪中 特種兵行程吸睛 賣700元1件網紅衣

美國真人秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）近日率家族三代成員首度集體公開亮相中國，為品牌合作的實體空間宣傳造勢。她們憑藉具親和力的中式穿搭展開熱點行銷，極高精力的特種兵行程引爆社交網絡。然而，品牌衣服單件均價約700元人民幣（約98.7美元）的定位，在面對中國平替市場競爭與理性消費趨勢時，能否成功將個人頂流效應轉化為長期的商業變現，仍面臨考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。