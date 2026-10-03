大陸長假 有爆竊集團在港瘋狂作案

香港警方今天宣布，破獲一個爆竊集團，10月2日拘捕5男1女，年齡介乎31至45歲，他們涉嫌與近期25宗香港各區發生的爆竊案有關，涉案損失超過369萬港元。

香港警方說，被破獲的爆竊集團有明確分工，兩名首腦是持大陸居民赴港澳通行證的一對夫婦，他們安排大陸男子非法入境，及招募車手接載他們到目標區域及藏身地點。在被扣查的4人中，1名擔任車手的是香港本地男子，另外3名是非法入境大陸男子，警方相信已經瓦解爆竊集團，但不排除更多人被拘捕。

在已證實與這集團相關的25宗案件中，23宗案件位於村屋、獨立屋，其餘在香港仔住宅區，賊人趁屋主傍晚離開時入屋盜竊，最大一宗個案位於香港仔，涉及60萬港元財物。 警方翻查閉路電視後鎖定車輛及路線，並在他們位於落馬洲的藏身點發現爆竊工具、衣物；行動中檢取1輛汽車及起回約60萬港元現金、首飾、手袋等財物。

港警新界北總區重案組署理總督察吳斯軒說，相信集團在8月下旬開始活躍，與元朗、屯門、大埔、西貢等地爆竊案有關。集團專門針對僻靜、鄰近山邊、保安較薄弱的村屋單位，趁屋主外出用膳便撬開門窗，或打開沒有上鎖的門窗，入屋盜取金器、手飾、現金等財物。

警方呼籲市民外出前應確保門窗鎖上及防盜系統正常運作，並避免存放貴重物品或大量現金於單位內。如市民發現住所附近有可疑活動或可疑人士出沒，應立即報警求助。