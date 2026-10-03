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陸「十一」觀光潮 香港預估129萬陸客到訪年增5%

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
10月2日，慶祝大陸十一國慶「同心築夢·輝煌77載」大型無人機表演在香港紅磡新海濱舉行。香港中通社
10月2日，慶祝大陸十一國慶「同心築夢·輝煌77載」大型無人機表演在香港紅磡新海濱舉行。香港中通社

中國大陸「十一」國慶黃金周從10月1日至7日登場，香港政府預估，約有129萬大陸旅客訪港，日均旅客人次較去年同期增加5%。這也是港府開放「粵車南下」後首個「十一」假期，據稱10月的重簽率僅24%，平均約4人搶1個名額，申請情況火爆。

香港明報報導，香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩2日在立法會經濟發展事務委員會政策簡報會上表示，「十一」黃金周期間，預計約有129萬中國大陸旅客訪港，日均旅客人次較去年十一黃金周增加5%。業界估計，香港酒店整體入住率可達到九成或以上，整體餐飲生意額可望較去年同期增長5至10%。

羅淑佩還說，2026年訪港旅客人數持續增長。當中，經香港前往大陸的比例持續上升，今年上半年已超過兩成。政府會繼續善用中央多項便利外國旅客到訪大陸的措施，深化與大陸各省市的協作，並持續與國家探討更多便利國際旅客的入境安排，把香港打造為「一程多站」示範核心區。

根據大陸旅遊平台攜程此前公布的數據，十一黃金周期間，訪港整體預訂量較去年上升，大陸繼續成為香港最大客源市場，同時，來自歐洲及東南亞等地區的訪客預訂也顯著增長，顯示訪港客源趨於多元化。

據香港入境事務處消息，截至2日晚間9點，香港有超過95.4萬人次經各管制站出入境。當中，有近47.8萬人次入境，大陸旅客占超過22.7萬人次，最多大陸旅客經西九龍高鐵站入境。出境方面，有超過47.7萬人次，香港居民占近28萬人次，最多港人經羅湖口岸出境。

香港中通社指出，這次「十一」期間，粵港兩地雙向奔赴火爆，「粵車南下」申請更是爭崩頭。據悉，整個10月份，粵車南下申請名額僅3600個，卻獲近1.52萬人報名，中籤率僅約24%，即平均約4人搶1個名額，申請情況火爆。

「粵車南下」是「港車北上」的互惠安排，於去年底正式實施，首批開放廣州、珠海、江門、中山4個城市，今年7月擴展至粵港澳大灣區全部9個大陸城市，新增深圳、佛山、惠州、東莞、肇慶，預計在2027年第一季度或之前擴展至大灣區外的所有廣東省城市。

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