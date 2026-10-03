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歷經10年中國首次重返性別平等前100名 高於韓國、日本

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
經過十年，中國首次重返全球145個經濟體中性別平等年度報告的前100名。圖為北京大學2021本科生畢業典禮。 中新社
經過十年，中國首次重返全球145個經濟體中性別平等年度報告的前100名。圖為北京大學2021本科生畢業典禮。 中新社

南華早報報導，十年來，中國首次重返全球145個經濟體中性別平等年度報告的前100名。

根據總部位於瑞士的國際非營利組織世界經濟論壇（WEF）發布的《2026年全球性別差距報告》，到2025年，中國消除69.9%的性別差距，排名從上一年的第103位上升到第96位，提高了1.3個百分點。這是自 2016 年以來中國首次進入世界前 100 名，當時中國排名第 99 位。

報導稱，今年，中國的排名高於該地區的一些主要經濟體，包括韓國（101）、日本（117）和印度（131）。然而，它的排名低於新加坡（31）、孟加拉（79）和越南（84）。

年度報告指出，自 2006 年成立以來，幾乎所有被追蹤的經濟體在性別平等方面都取得了進步，但要實現完全平等還需要 120 年。

報導中說，世界經濟論壇認為，經濟體的評估涵蓋四個面向：經濟參與和機會、教育程度、健康與生存、政治賦權。

中國地位的提升很大程度上歸功於經濟參與和機遇，其平等率為 72.3%，在全球排名第 57 位。這項指標中包括估計的勞動收入和勞動參與率。與2006年相比，中國在該項指標的得分上升了10.3個百分點。

至於教育程度，報告稱，中國的教育水準提高了5.3個百分點，達到98.8%，這得益於2009年高等教育入學率的全面平等，以及過去二十年來成人識字率的逐步提高，從2006年的91%提高到2026年的96.6%。

不過，報告發現，該國出生性別比的性別差距仍然存在，為 0.907（大約每 100 個男孩對應 91 個女孩），而基準值為 0.944（即每 100 個男孩對應 94 個女孩）。

可能部分就是因為這個原因，中國在「健康和生存」分項指數的得分為 94.8%，排名僅為第 144 位。

而關於最後一項，報導稱，過去二十年來變化不大的領域之一是「政治賦權」。2025 年，中國的得分為 13.5%，排名第 111 位。該類別中的所有三個指標——女性議員人數、女性部長級職位人數和女性國家元首執政年限——都與上一年相比保持不變。

報導稱，2022年，中國24名政治局委員中首次沒有女性，這是二十年來的首次，這種情況至今仍未改變。聯合國消除對婦女歧視委員會在2023年的報告中也對此表示關切。

賓州大學人權研究員王亞秋表示，令人鼓舞的是，中國的得分有所提高，並在幾年後重返前100名。但她說，對於世界第二大經濟體和領先的科技強國而言，排名第96位仍然是一個令人失望的結果。

王亞秋並補充說，官方政策也阻礙了這一進程，中國當局限制了獨立的婦女權利團體，並審查了網路上關於性騷擾、就業歧視和其他性別問題的討論。

性別平等 韓國 日本 WEF

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