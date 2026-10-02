不愛日本了？陸客十大熱門旅遊地出爐 去年榜首跌出名單

在規劃今年中秋、十一長假的行程時，日本已不再在大陸遊客十大海外旅遊目的地之列，而這一變化發生在這兩個亞洲鄰國關係惡化的背景下。

日本共同社援引大陸旅遊服務商途牛旅遊網報導稱，去年同期，日本曾位居大陸遊客出境遊目的地榜首。途牛旅遊網表示，而如今，印尼、土耳其和南韓已成為最熱門的海外旅遊目的地。

去年日本首相高市早苗「台灣有事」的言論引發中方多次抗議。之後，中方因治安問題、產品品質安全等原因，先後發布赴日旅遊、留學預警，暫停進口日本水產品等措施，這也被認為是反制措施。

一名今年早些時候曾赴日旅遊的大陸遊客說：「鑑於當前的氛圍，確實有人會覺得難以選擇日本作為旅遊目的地。」

據日本國家旅遊局統計，今年上半年，訪日的大陸遊客數量大幅下滑，年減56.4%。

不過，美團數據顯示，截至假期首日，國慶期間熱門機票預訂城市前十名為成都、上海、北京、廣州、深圳、重慶、昆明、西安、南京和杭州。

出境遊熱門目的地前十名為香港、新加坡、日本、澳門、阿拉伯聯合大公國、埃及、南韓、荷蘭、馬來西亞和泰國。