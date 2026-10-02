陸十一長假北京湧人潮 仍難掩消費疲軟…年輕人拚「特種兵式旅遊」

中國正值「十一」長假，北京熱門景點遊客如織。不過，從餐飲業者與遊客的消費情況觀察，出遊人數增加未必能同步帶動消費，民眾整體花費仍趨於理性，黃金週能否進一步帶動內需仍待觀察。

黃金週向來被視為觀察中國民眾消費狀況的重要窗口。去年「十一」長假與今年「五一」假期，人均旅遊消費支出都出現下滑。再加上今年中國兩會期間，官方將全年經濟成長率目標訂為「4.5%至5%」，而今年第2季經濟成長率放緩至4.3%，也讓市場對內需前景有所疑慮。

中央社記者在「十一」長假期間走訪景山公園、故宮博物院、王府井大街等地，看到景點人潮密集，包括一團又一團的旅遊團、家庭旅客，以及不少採取「特種兵式旅遊」的年輕人。他們在有限時間內密集走訪多個景點，以「看得到」為主要目標，餐飲、購物等非必要支出則盡量壓低。

一名來自湖北宜昌的高姓學生受訪時表示，7天黃金週中安排3天到北京旅遊。由於時間緊湊、景點人潮眾多，她只能一路趕行程，甚至邊脫下古裝、邊趕往下一個景點人民大會堂。

高同學說，前一天她與朋友已走訪圓明園、頤和園及國貿，採取「特種兵式」旅遊方式，以「有看到就好」為策略，甚至沒有時間坐下來吃飯，連北京特色食品豆汁都還沒來得及品嘗。

她表示，年輕人在旅遊期間花費相當精打細算，寧可把時間留給景點，也不願在餐飲等項目上花太多錢，「可能一天不吃飯，趕去各個景點看」。

北京一名咖啡店業者廉先生表示，中國遊客與外國遊客的消費模式存在明顯差異。中國遊客通常行程安排緊湊，在旅遊區用餐主要是為了填飽肚子、趕往下一個景點，對用餐環境與體驗的要求相對有限。不少人看到菜單後，會先詢問炸醬麵等餐點價格，再透過大眾點評等平台比較，甚至直接離開。

廉先生表示，近期受到免簽政策帶動，自由行旅客增加，店內外國客人明顯增多，其中以俄羅斯遊客較多，但消費能力也存在差異。

他指出，外國遊客更願意在店內停留、感受環境，消費也相對較高。相較之下，部分年輕中國遊客到咖啡店主要是為了「打卡」，可能多人同行卻只點一杯飲料，對價格、環境等各方面都十分挑剔。

對店家而言，這類消費不容易轉化為較高營收。廉先生指出，與疫情前相比，他觀察到中國民眾消費更加理性，對價格也更加敏感。以店內咖啡為例，一杯美式約人民幣25元（下同，約新台幣110元），但目前中國市場常見9.9元咖啡，消費者購買前也習慣先搜尋優惠券、比較價格。

他說，自己的店目前避免陷入價格競爭，因為「再捲下去也沒有必要」。

根據中國交通運輸部數據，長假首日預計全社會跨區域人員流動量達3.3億人次。

路透社依據官方資料計算，去年黃金週期間旅遊人次雖有所增加，但人均單次消費僅為人民幣911.04元，創近3年來最低水準。