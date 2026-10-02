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中國十一黃金週首日　27萬陸客訪港

中央社／ 香港2日電
圖為中秋連假，香港西九龍高鐵站人頭湧湧。中通社
圖為中秋連假，香港西九龍高鐵站人頭湧湧。中通社

中國大陸「十一」黃金週長假昨天展開，首天有27萬大陸旅客入境香港，為香港旅遊、餐飲業帶來消費。

綜合入境事務處和媒體的資料，截至昨晚9時，有27萬名陸客入境香港，較去年同一天的23萬3000人多了15.8%。

由於訪港陸客人數眾多，昨天本地旅遊景點處處人頭湧動。

香港維多利亞海港昨晚舉行中國「十一」國慶煙花匯演，警方估計維港兩岸有38萬人觀賞煙花，較早前估計的26萬人更多。昨晚的觀賞者之中不少是陸客，當中有人一天來回，早上從深圳入境，晚上看完煙花之後離開。

針對這些一天往來香港的陸客，當局早已做好部署，要求交通運輸公司晚上加開班次，以疏導這些陸客。

自中秋假期始，本地酒店及餐飲業者已迎來大批陸客，部分業界代表接受媒體訪問時說，近日生意普遍上升，其中酒店出租率達到九成，餐飲業生意額上升約一成。

陸客 黃金 香港

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