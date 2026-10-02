陸學者被揭發購買頭銜　對外標榜英國皇家學會院士

中國學術界接連出現問題，繼學術造假之後，再有學者被揭發購買英國一些普通學術頭銜，然後標榜「院士」頭銜，令人誤以為與「英國皇家學會」有關。

明報今天報導，由北京大學教授饒毅等學者共同創辦的自媒體「知識分子」，9月29日發文，揭露近年一些中國知名高校教授相繼成為「RSA院士」。

據指出，RSA全名為The Royal Society for theEncouragement of Arts, Manufactures and Commerce，簡稱是The Royal Society of Arts，被翻譯為英國皇家學會工藝院。

文章表示，近年有越來越多中國高校學者付費獲取RSA會員資格之後，將之宣傳為「院士」頭銜；RSA會員費為每年港幣2000多元（新台幣8000多元），終身為4萬多元（新台幣16萬元）。

據稱，該機構雖獲英國王室特許，但與英國的國家科學院「英國皇家學會」（The Royal Society）並無關聯。

報導引述文章表示，RSA容易讓人誤以為是具有國家科學院背景的英國皇家學會。實際上，1660年成立的英國皇家學會院士評選相當嚴格，2026年共94人當選，在中國工作的有4人，另有6名海外華人科學家。

有身在倫敦的RSA會員說，RSA有很多活動、行業論壇，很適合發展行業人脈。然而，中國許多高校教授、企業界和藝術界人士成為會員後，將之翻譯為「院士」，用以自我標榜。

據報導，「知識分子」的文章整理出自我標榜「RSA院士」身分的學者，包括北京理工大學、武漢大學、山東大學、中山大學等高校教授。

此外，中山大學中山醫學院2024年曾特地刊發喜報，稱該院校友、汕頭大學醫學院教授吳杰成功入選「RSA院士」；9月30日，院方已在微信公眾號上刪除了這篇文章。

今年4月起，中國掀起學術界打假風暴，打假網紅「耿同學」在網上接連舉報高等院校學者學術造假，已有多所大學對其反映的校內教師學術不端問題作出處理，並對相關人員追責。