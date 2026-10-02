備戰黃金周 香港迎陸客潮

大陸十一黃金周長假展開，香港當局預期將有大批陸客訪港，已提前做好各種準備工作，包括交通安排，以及巡查旅遊景區商店，保障旅客不會受騙。

中央社報導，去年大陸黃金周（十月一至八日）期間，整體訪港旅客有一百六十四萬人次，其中陸客超過一百四十萬人次，飯店平均入住率達到百分之九十。

香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩近日接受媒體訪問時說，對今年「黃金周」旅客訪港情況樂觀。

旅遊促進會總幹事崔定邦接受本地廣播電台訪問時，也預期今年「十一」長假訪港陸客較往年多，原因之一是泰國等鄰近地區的天氣最近不好，將會吸引一些陸客轉到包括香港在內的大灣區遊玩。

崔定邦說，從九月二十五日中秋節至今，已經陸續有不少中國大陸旅客來港。

另根據媒體引述入境事務處的數據，九月二十五至二十七日，中秋節假期間，有五十三萬七千人次訪港，比去年中秋節增加百分之十九，當中近四十四萬為陸客。