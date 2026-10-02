陸十一長假 九寨溝票賣光

大陸「十一」黃金周長假昨天開始，不過旅遊門票在假期第一天已「告急」，北京故宮、九寨溝、布達拉宮等熱門景區在假期前半段的門票幾乎售罄，只剩假期尾聲還有機會。

大陸多數熱門景區的門票採個人網上預約制，當天購票者只能等退票等零星釋出的餘票才能進入。綜合大陸媒體報導，四川九寨溝景區管理局九月三十日表示，景區十月一日至五日門票已全部售罄，九寨溝景區旺季最大遊客承載量為每天四點一萬人次，未預訂到門票的遊客可選擇購買其他日期門票，或選擇到九寨溝縣神仙池、甲勿海·熊貓園等周邊景區遊玩。

此外，四川稻城亞丁景區今年八月一日至十月三十一日實行限時免門票政策，觀光車同步免費，吸引大批遊客預約。截至九月二十八日下午，景區九月二十九日至十月五日各時段當日門票預約量，均已達到一點五萬張最大承載限額，全數約滿。

西藏布達拉宮網上預約平台顯示，一號通道門票從一日至十日都賣完；二號通道一日至七日門票售罄；雪城線一日至四日門票售罄，五至七日還可預約。布達拉宮一號通道是全景深度路線，二號通道是只在每年旺季期間開放的精簡路線。

阿壩旅遊網預訂平台顯示，四姑娘山景區雙橋溝加臥龍中華大熊貓苑套票一日至四日售罄。蘇州拙政園購票程式顯示，二至五日無可預約時段。