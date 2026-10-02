快訊

台積電海外擴廠 彭博：除了美國德州 也考慮新加坡

今起變天北東轉雨…下周一明顯降溫 「彩雲」將發展為大型颱風

聽新聞
0:00 / 0:00

陸十一長假 九寨溝票賣光

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸「十一」黃金周長假昨天開始，不過旅遊門票在假期第一天已「告急」，北京故宮、九寨溝、布達拉宮等熱門景區在假期前半段的門票幾乎售罄，只剩假期尾聲還有機會。

大陸多數熱門景區的門票採個人網上預約制，當天購票者只能等退票等零星釋出的餘票才能進入。綜合大陸媒體報導，四川九寨溝景區管理局九月三十日表示，景區十月一日至五日門票已全部售罄，九寨溝景區旺季最大遊客承載量為每天四點一萬人次，未預訂到門票的遊客可選擇購買其他日期門票，或選擇到九寨溝縣神仙池、甲勿海·熊貓園等周邊景區遊玩。

此外，四川稻城亞丁景區今年八月一日至十月三十一日實行限時免門票政策，觀光車同步免費，吸引大批遊客預約。截至九月二十八日下午，景區九月二十九日至十月五日各時段當日門票預約量，均已達到一點五萬張最大承載限額，全數約滿。

西藏布達拉宮網上預約平台顯示，一號通道門票從一日至十日都賣完；二號通道一日至七日門票售罄；雪城線一日至四日門票售罄，五至七日還可預約。布達拉宮一號通道是全景深度路線，二號通道是只在每年旺季期間開放的精簡路線。

阿壩旅遊網預訂平台顯示，四姑娘山景區雙橋溝加臥龍中華大熊貓苑套票一日至四日售罄。蘇州拙政園購票程式顯示，二至五日無可預約時段。

十一長假 黃金周 北京故宮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸十一長假…九寨溝、稻城亞丁等熱門景區「前5天」門票已售罄

大陸中秋、十一假期近「請3天休13天」 自駕旅行人數激增

高鐵票搶不到別放棄！北漂族「凌晨刷到票」勸別賭自由座 收假超尖峰時段曝

世紀大塞車！陸十一國慶假期首日堵成「豬肝紅」網嘆：1小時走500公尺

相關新聞

陸十一長假 九寨溝票賣光

大陸「十一」黃金周長假昨天開始，不過旅遊門票在假期第一天已「告急」，北京故宮、九寨溝、布達拉宮等熱門景區在假期前半段的門票幾乎售罄，只剩假期尾聲還有機會。

備戰黃金周 香港迎陸客潮

大陸十一黃金周長假展開，香港當局預期將有大批陸客訪港，已提前做好各種準備工作，包括交通安排，以及巡查旅遊景區商店，保障旅客不會受騙。

廣角鏡／陸十一長假 人潮湧現

大陸昨天開始十一黃金周長假，各地出現人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。