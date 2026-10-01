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大陸「十一」在台港人團體集會 以「打小人」行動劇關注自由人權

中央社／ 台北1日電

今天是中國大陸「十一」國慶，在台港人團體今天在台北聯合舉行集會，以「不慶祝極權」為主題，並安排香港民俗傳統「打小人」街頭行動劇，以及多位人權工作者的短講，呼籲社會關注極權與跨境鎮壓等威脅。

香港邊城青年、華人民主書院協會、香港人權陣線今天在自由廣場牌樓下共同舉行「台港連結 抵抗極權」集會。

活動開始時，香港公民團體上演「打小人」街頭行動劇，在地上擺放中國國家主席習近平等人的畫像，藉敲打畫像表達不滿，最後將畫像與紙老虎一起火化。

香港人權陣線創辦人湯偉雄（別名赴湯）介紹，打小人是香港的民間傳統，在香港國安法通過以前，民眾有時會以這種方式表達對政府官員或社會現象的不滿，同時也具有祈福、驅除不安的象徵意義。

香港邊城青年秘書長馮詔天指出，這些民間習俗以及集體記憶，過去在香港是他們的日常，今天已較難公開進行。在離散過程，這些民間習俗與集體記憶，是支撐他們走下去的一種能量。

華人民主書院協會專案經理蔡智豪表示，作為一個在香港出生長大的人，今天對他而言「是一個提醒我們自由民主不是理所當然的日子」。

他還說，「威權對人的壓迫不是因為跨過了一條國界就會自動停止」，現在站在台灣，還是有人會像他一樣，因為政治立場、公共參與而感到恐懼。他提醒台灣與民主社會，應該要有辨認跨國鎮壓的能力，並制定制度保護受到跨國鎮壓的人。

湯偉雄也提到，有些人認為不講政治、不反對政府就會安全，「這完全是錯誤想法」，並以去年11月奪走168條人命的香港宏福苑大火為例表示，有些市民僅僅是希望幫助災民發聲而被捕。他認為，無論選擇發聲還是沉默，都可能面臨自由與權利被無情打壓。他呼籲台灣民眾積極站出來，勇敢對抗威權。

人權 國慶 香港 中國 習近平

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