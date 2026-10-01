世紀大塞車！陸十一國慶假期首日堵成「豬肝紅」網嘆：1小時走500公尺
10月1日凌晨起，多名網友發文稱，深中通道經歷了「世紀大擁堵」。據網友發佈的圖片顯示，多個高速路段出現嚴重堵塞，有人稱「一個小時走了500米」，還有人說從深圳回江門歷經9小時。今日上午，深圳交警發佈提醒稱，深中通道已採取分流管控措施。
據「深圳大件事」報導，國慶長假開啟，不少網友錯峰出行，於凌晨出發，依然被堵在路上。「今年國慶明顯更塞車了，昨天半夜應該紅了一夜」「凌晨5點多出發，深中通道堵40多分鐘還沒上橋」「真的醉了，一個小時走了500米」、「深圳回江門歷經9個小時」。
據悉，在國慶前一日，深中通道就已出現擁堵情況。多名網友稱，沿江高速、武深高速、廣州繞城高速等都堵成了「豬肝紅」，有網友表示「錯峰出行這個想法，一旦太多人一起執行，就變成集體堵車現場」、「第一批聰明人錯峰變集體堵車，我也陷進來了」。
「深圳大件事」發佈深中通道假期出行高峰預測，國慶前一天（ 9月30日）下午3時起及國慶長假第一天、第二天（10月1日、10月2日）9時至下午2時段，以離深車流為主，預計深圳全市高速單日離深車流量突破110萬輛。
國慶假期中期（10月2日—10月6日），外出遊玩車輛集中通行，雙向車流保持高位。10月2日至10月5日雙向車流均衡，10月6日上午起返程進深圳（東行方向）車流逐步增多。假期最後一天（10月7日），全天進深圳（東行方向）車流持續超飽和運行，返程車流高度集中，並將持續至次日凌晨。
今日（10月1日），深圳交警發佈路況播報：沿江高速南行轉深中通道西行匝道，已於6時採取分流管控措施，請司機注意現場指引，服從指揮。可直行至西鄉收費站掉頭後繼續前往深中通道。
交警部門稱將密切關注車流變化，及時調整交通組織緩解通行壓力。建議司機駕車使用導航，及時掌握交通情況，錯峰出行。
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文章授權轉載自《香港01》
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