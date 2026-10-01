快訊

康乃爾大學「7惡狼下藥性侵」女大生 1人遭爆疑為南韓已故前總理金孫

獨／華南金董座與投信工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

聽新聞
0:00 / 0:00

氣候變遷影響加劇 水利官員稱大陸洪澇災害充滿不確定性

中央社／ 台北1日電

全球氣候變遷影響加劇下，中國水利部表示，中國大陸的極端洪澇災害「一增加三隨機」態勢明顯，也就是極端暴雨、洪水情況增加，而發生的地點、時間、強度隨機；未來5年，中國洪澇災害顯著的特點是「充滿不確定性」。

據陸媒中新社，中國水利部長李國英昨天在北京舉行的記者會做了上述表示，並稱今年以來中國水利部門全力因應江河洪水多發、南北洪水併發的嚴峻形勢。

李國英說，其中9228座（次）大中型水庫投入調度運用，抗禦了998條河流超過警戒以上洪水、49條河流有實測資料以來最大洪水，水庫有效攔蓄洪水1375億立方米，減淹城鎮1165個，減淹農作物1065萬畝，避免人員轉移581萬人（次），最大限度減輕了洪澇災害損失。

李國英指出，「近年來，全球氣候變化影響加劇，中國暴雨洪水、洪澇災害多發頻發，防禦工作面臨一系列新形勢新任務」。總體來看，十五五（2026至2030年）期間，中國洪澇災害顯著的特點是充滿不確定性，對防禦工作帶來了極大考驗。

他說，下一步將加快推進防洪安全體系和能力現代化，以防禦體系的完備性、前瞻性、確定性，來因應洪澇災害事件發生的不確定性。

具體來說，官方將打好工程基礎，立足優化流域防洪減災格局，加快建設一批防洪控制性水庫，全面系統推進老舊水庫改造提升、病險水庫除險加固，加快江河堤防建設和河道整治，加強蓄滯洪區建設管理，實現「攔得住、排得走、分得下」，提高洪水調控能力。與此同時，也要做好雨水情監測預報，建立健全防禦工作體系。

氣候變遷 洪水 水庫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

建政77年 習近平定調「改善民生」 稱今年經濟頂壓前行

中國建國77周年 習近平：貫徹港澳人治理 保持長期繁榮

金正恩致賀習近平慶中國「國慶」：朝中友誼歷史絕不會改變

當風險成為日常 明台產險從校園打造社會安全韌性

相關新聞

前主持人阿丘擅用「央視」名義辦收費活動 桂林文促會割蓆打假

前大陸央視知名主持人阿丘（邱孟煌）在廣西桂林舉辦收費活動時，且擅自使用「央視」及「中華文化促進會」的名義展開宣傳及為活動做信用背書，遭桂林市中華文化促進會發布官方公告聲明割蓆並打假。

15萬字著作涉抄襲！成都大學1名黨委書記遭免職 英文論文也虛假引用

大陸成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，目前已被學校免職。

大陸滬昆高速公路懷化段交通事故 6死4傷

2026年10月1日，大陸的滬昆高速公路懷化段發生嚴重交通事故，一輛重型牽引車的司機疲勞駕駛，導致六人死亡、四人受傷。

「讓我踹一腳」…推餐車碰男乘客手肘被逼下跪 東航：空姐受驚嚇

一名網友日前發布一段機艙內的短片，一名空姐推餐車時不慎碰到男子手肘，雖已道歉，對方仍不滿，甚至要求踹空姐一腳；「空姐下跪事件」引發關注，中國東方航空9月30日發布通報，稱乘務員受到驚嚇，已第一時間對當事乘務員進行心理疏導與關懷支持，目前已恢復正常工作，並將協同相關方全面復盤取證。

成都大學書記15萬字著作涉抄襲 校方：學術不端免職

中國成都大學音樂與舞蹈學院黨委書記、教授曾勤被指15萬字學術著作涉嫌抄襲。校方日前表示，對學術不端行為「零容忍」，已成立調查組調查，9月30日發布情況通報稱，曾某學術不端，予以免去其音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷其正高級專業技術職務任職資格，取消其科研項目申報、職務晉升、職稱評定、工資晉級、評獎評優等資格36個月，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。駐校紀檢監察組已對此進行立案審查。

尋寶？西安菜地挖出800年前經幢大石柱 文字「信息量很大」

陝西省西安市臨潼區櫟陽街道朝邑村西南一塊菜地，9月27日意外挖出一根刻滿文字與圖案的古代大石柱，經當地文物部門初步核實，確認為距今約800年的金朝經幢。有當地網友披露了當時的發現過程：石柱出土後被搬至農家院落清洗，密密麻麻的石刻內容引發圍觀者驚嘆，「（文字）密密麻麻，信息量很大！」更引人注意的是，菜地主人透露，這些年來曾有人偷偷到這片土地尋寶，讓這次意外發現增添幾分神秘色彩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。