氣候變遷影響加劇 水利官員稱大陸洪澇災害充滿不確定性

全球氣候變遷影響加劇下，中國水利部表示，中國大陸的極端洪澇災害「一增加三隨機」態勢明顯，也就是極端暴雨、洪水情況增加，而發生的地點、時間、強度隨機；未來5年，中國洪澇災害顯著的特點是「充滿不確定性」。

據陸媒中新社，中國水利部長李國英昨天在北京舉行的記者會做了上述表示，並稱今年以來中國水利部門全力因應江河洪水多發、南北洪水併發的嚴峻形勢。

李國英說，其中9228座（次）大中型水庫投入調度運用，抗禦了998條河流超過警戒以上洪水、49條河流有實測資料以來最大洪水，水庫有效攔蓄洪水1375億立方米，減淹城鎮1165個，減淹農作物1065萬畝，避免人員轉移581萬人（次），最大限度減輕了洪澇災害損失。

李國英指出，「近年來，全球氣候變化影響加劇，中國暴雨洪水、洪澇災害多發頻發，防禦工作面臨一系列新形勢新任務」。總體來看，十五五（2026至2030年）期間，中國洪澇災害顯著的特點是充滿不確定性，對防禦工作帶來了極大考驗。

他說，下一步將加快推進防洪安全體系和能力現代化，以防禦體系的完備性、前瞻性、確定性，來因應洪澇災害事件發生的不確定性。

具體來說，官方將打好工程基礎，立足優化流域防洪減災格局，加快建設一批防洪控制性水庫，全面系統推進老舊水庫改造提升、病險水庫除險加固，加快江河堤防建設和河道整治，加強蓄滯洪區建設管理，實現「攔得住、排得走、分得下」，提高洪水調控能力。與此同時，也要做好雨水情監測預報，建立健全防禦工作體系。