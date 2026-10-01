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前主持人阿丘擅用「央視」名義辦收費活動 桂林文促會割蓆打假
前大陸央視知名主持人阿丘（邱孟煌）在廣西桂林舉辦收費活動時，且擅自使用「央視」及「中華文化促進會」的名義展開宣傳及為活動做信用背書，遭桂林市中華文化促進會發布官方公告聲明割蓆並打假。
9月30日，廣西桂林市中華文化促進會在官方公眾號發布公告稱，近日，該會接到群眾舉報線索，原央視主持人阿丘在桂林舉辦收費活動過程中，擅自使用「央視」「中華文化促進會」名義開展宣傳、為活動做信用背書，對社會公眾造成明顯誤導。
公開資料顯示，邱孟煌曾任中央電視台主持人，因主持《社會記錄》《共同關注》等節目為觀眾熟知。2009年央視新聞頻道改版，其節目被撤，阿丘曾自稱「下崗」，其後回應稱是開玩笑，只是暫時沒有節目安排。
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