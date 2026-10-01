快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

15萬字著作涉抄襲！成都大學1名黨委書記遭免職 英文論文也虛假引用

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，已被學校免職。圖／取自微博
成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，已被學校免職。圖／取自微博

大陸成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，目前已被學校免職。

成都大學9月30日在微信公眾號通報，經核查，曾勤的專著《高校音樂教學探究》存在多處段落與他人著作重合、引文標註不規範、標註不實等科研失信情形；另外2篇英文論文存在引用與論文無關文獻的科研失信情形。上述情形構成學術不端。

《中國新聞週刊》之前報導，收到《高校音樂教學探究》涉嫌抄襲、2篇英文論文存在虛假引用的線索。曾勤是成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院黨委書記、教授。

《高校音樂教學探究》2022年7月由吉林人民出版社出版，共158頁，約15萬字，《中國新聞週刊》比對後稱，書中多處內容與此前他人出版的著作及公開發表的論文高度重合，部分內容未標註出處。報導也指曾勤同年發表的2篇英文論文，也存在引文與參考文獻不對應等問題。

8月31日，成都大學表示已關注相關情況，成立調查小組進行核查；9月30日，成都大學發布通報，認定其構成學術不端。

成都大學在9月30日的通報中說，免去曾勤的音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷曾勤的正高級專業技術職務任職資格，取消曾勤的科研項目申報、職務晉升、職稱評定、工資晉級、評獎評優等資格36個月，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。駐校紀檢監察組已對此進行立案審查。

曾勤畢業於四川音樂學院，教育學專業博士，長期從事音樂理論教學。 ‌‌

成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，已被學校免職。圖／取自成都大學網站
成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，已被學校免職。圖／取自成都大學網站

抄襲 音樂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

涉以職謀利、收受財物 陸前證監會主席易會滿遭提公訴

撲克牌不能報銷…高校沒錢開始過緊日子了？

英軍情五處間諜警報 促高校別和中國這個研究機構合作

北京大學禁用公款赴景區開會 陸官媒澄清：「過緊日子」不等於沒錢

相關新聞

15萬字著作涉抄襲！成都大學1名黨委書記遭免職 英文論文也虛假引用

大陸成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，目前已被學校免職。

大陸滬昆高速公路懷化段交通事故 6死4傷

2026年10月1日，大陸的滬昆高速公路懷化段發生嚴重交通事故，一輛重型牽引車的司機疲勞駕駛，導致六人死亡、四人受傷。

「讓我踹一腳」…推餐車碰男乘客手肘被逼下跪 東航：空姐受驚嚇

一名網友日前發布一段機艙內的短片，一名空姐推餐車時不慎碰到男子手肘，雖已道歉，對方仍不滿，甚至要求踹空姐一腳；「空姐下跪事件」引發關注，中國東方航空9月30日發布通報，稱乘務員受到驚嚇，已第一時間對當事乘務員進行心理疏導與關懷支持，目前已恢復正常工作，並將協同相關方全面復盤取證。

成都大學書記15萬字著作涉抄襲 校方：學術不端免職

中國成都大學音樂與舞蹈學院黨委書記、教授曾勤被指15萬字學術著作涉嫌抄襲。校方日前表示，對學術不端行為「零容忍」，已成立調查組調查，9月30日發布情況通報稱，曾某學術不端，予以免去其音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷其正高級專業技術職務任職資格，取消其科研項目申報、職務晉升、職稱評定、工資晉級、評獎評優等資格36個月，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。駐校紀檢監察組已對此進行立案審查。

尋寶？西安菜地挖出800年前經幢大石柱 文字「信息量很大」

陝西省西安市臨潼區櫟陽街道朝邑村西南一塊菜地，9月27日意外挖出一根刻滿文字與圖案的古代大石柱，經當地文物部門初步核實，確認為距今約800年的金朝經幢。有當地網友披露了當時的發現過程：石柱出土後被搬至農家院落清洗，密密麻麻的石刻內容引發圍觀者驚嘆，「（文字）密密麻麻，信息量很大！」更引人注意的是，菜地主人透露，這些年來曾有人偷偷到這片土地尋寶，讓這次意外發現增添幾分神秘色彩。

蔡天鳳案開審 2022年語音公開：她不滿鄺家忘恩負義

28歲名媛蔡天鳳於2023年疑遭殺害及碎屍。蔡的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。法庭9月30日重新選出8男1女陪審團後，控方開案陳詞指金錢是事件的根源。控方認為，鄺球知道若蔡出售單位，他將一無所有，如果蔡不在人世，大宅仍在他名下，遂與兒子鄺港智、鄺港傑聯手殺害蔡並處理屍體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。