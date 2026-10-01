中共長征90年 官方辦展播劇強化黨史教育

今年是中共完成「長征」90年，官方大力宣傳「長征勝利」敘事，中國央視將播放以此為題材的電視劇，中國共產黨歷史展覽館展出2項大型專題展覽，強化黨史學習。

長征是第一次國共內戰後期，中國共產黨領導的中國工農紅軍因在第五次反圍剿戰爭中失利，進而實施的戰略轉移。1934年10月，紅軍主力自江西中央蘇區及南方蘇區出發，於1936年10月抵達陝西北部。

據新華社、澎湃新聞等陸媒報導，中國共產黨歷史展覽館展出「偉大遠征——中國工農紅軍長征檔案展」，以及「雪山草地——紀念中國工農紅軍長征勝利90周年文物專題展」。

前項展覽展出超過230份與長征相關文件，部分資料首次對外展示，主要來自中央檔案館的藏品。第二項展覽展出273件展品，包括文物。2項展覽將免費向外界開放，直至今年底。

除此之外，9月30日中國國家廣播電視總局電視劇司、北京市委宣傳部在北京市中華世紀壇劇場舉辦革命題材電視劇「偉大的長征」看片會。這部劇將於近期在央視播出。