香港中大用銀杏化合物開發藥物分子 有望治療中風

據公布，香港中文大學學者利用銀杏樹的一種天然化合物，成功研發出人工潛在藥物分子BB56，可以抑制腦部炎症，有助於開發治療中風和阿茲海默症等嚴重神經系統疾病的新藥。

根據中大的最新公布，該校醫學院藥劑學院副教授吳濰龍帶領的研究團隊，使用精準「分子編輯」技術，成功利用銀杏樹的天然成分白果內酯開發出新型分子結構BB56，有潛力成為開發治療神經炎症新藥物的先導化合物。

公布表示，這項研究為尋找具保護神經作用的成分提供新方向。

據指出，目前全球估計有超過30億人受到神經系統疾病的影響；免疫系統原本有助保護大腦，當其作用紊亂時，就會造成破壞，引發神經炎症，而這已日漸被視為導致主要神經系統疾病的重要因素。

因此，開發能夠阻斷發炎過程的藥物，對保護核心認知功能，包括記憶、運動、和自理能力至關重要。

公布表示，白果內酯是銀杏葉和果實中獨有的天然化合物，因具有保護神經細胞和抗炎的作用而知名。然而，白果內酯分子結構複雜而脆弱，為系統性的結構調整和製藥帶來困難。

這項研究結果已於國際期刊「先進科學」（Advanced Science）發表。