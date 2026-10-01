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大陸滬昆高速公路懷化段交通事故 6死4傷

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸十一假期初始，10月1日滬昆高速公路懷化段發生嚴重交通事故，一輛重型牽引車的司機疲勞駕駛，導致6人死亡、4人受傷。圖／取自光明網
大陸十一假期初始，10月1日滬昆高速公路懷化段發生嚴重交通事故，一輛重型牽引車的司機疲勞駕駛，導致6人死亡、4人受傷。圖／取自光明網

2026年10月1日，大陸的滬昆高速公路懷化段發生嚴重交通事故，一輛重型牽引車的司機疲勞駕駛，導致六人死亡、四人受傷。

據光明網，湖南省公安廳交通管理總隊高速公路交通管理七支隊，星期四（10月1日）中午發布警情通報稱，當天凌晨2時7分許，滬昆高速懷化段1407KM+200M處發生一起道路交通事故。接警後，高速公路公安交管部門立即啟動應急預案，聯動應急、醫療等部門趕赴現場處置。

經初步核查，任姓男子（57歲，河南鹿邑人）駕駛一台重型半掛牽引車，由東往西行駛至事發路段時，與一輛小車刮撞後，又與前方一輛小車發生碰撞，並失控推動另一輛小車向前移動時發生燃燒。

事故共造成六人死亡、四人受傷，四輛車不同程度受損。目前，任姓男子因涉嫌疲勞駕駛，已大陸公安機關控制。目前，事故調查、傷員救治及善後處置等工作正在進一步開展中。

另據報導，大陸十一長假民眾蜂擁出遊，導致多條進出深圳通道大塞車，許多路段1小時只行走500公尺。1日上午，陸續有使用深中通道的大陸網友在社交平台發帖，表示受世紀大塞車之苦，紛紛分享行車實況。

有大陸網友指出，在深夜提早出門，但仍趕上大塞車，「1小時才走了500米」、「深圳回江門歷經9個小時」。有網友凌晨5時多出發，但在深中通道堵了40多分鐘，仍未能上到大橋，有人表示，從未看過深中通道出現「雙向堵車」的情況，深圳交警於1日清晨已發布深中通道採取分流管制措施。

高速公路 交通事故 大陸

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