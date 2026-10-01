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陸十一長假…九寨溝、稻城亞丁等熱門景區「前5天」門票已售罄

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京故宮博物院。中新社資料照
北京故宮博物院。中新社資料照

大陸「十一」7天長假今開啟，四川九寨溝景區宣布，10月1日至5日門票已全部售罄，稻城亞丁景區亦一票難求，免費門票炒至500元（人民幣，下同）。

四川九寨溝景區管理局9月30日表示，景區10月1日至5日門票已全部售罄，提醒遊客提前規劃行程，未預訂到門票的遊客可選擇購買其他日期門票，或選擇到九寨溝縣神仙池、甲勿海·熊貓園等周邊景區遊玩。

九寨溝景區旺季最大遊客承載量為每天4.1萬人次，門票售罄即止。享受免票、優惠票政策的遊客同樣需要實名制預約，未預約將無法入園。

此外，四川稻城亞丁景區今年8月1日至10月31日實行限時免門票政策，觀光車同步免費，吸引大批遊客預約。截至9月28日下午，景區9月29日至10月5日各時段當日門票預約量，均已達到1.5萬張最大承載限額，全數約滿。

與此同時，二手交易平台上出現大量高價轉售或代搶門票的帖文，叫價由100至500元人民幣不等。甘孜州文旅局回應強調，無餘票時仲介亦無法搶票，高價代搶可能造成身分個資洩露。景區實行人臉識別，須人、證、預約資訊一致方可入園，已有遊客持黃牛票無法核銷入園。

從北京故宮預約App可見，10月1日至6日已顯示「約滿」，無法進行參觀預約；四川三星堆博物館服務號的門票預約顯示，10月1日至6日參觀門票已售罄。在江蘇蘇州市庭園綜合服務中心服務號顯示，拙政園10月1日至5日門票已售罄。

四川九寨溝裡的代表景點「五花海」。新華社資料照
四川九寨溝裡的代表景點「五花海」。新華社資料照

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