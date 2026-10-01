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大陸中秋、十一假期近「請3天休13天」 自駕旅行人數激增

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年大陸十一、中秋假期相連，旅遊、探親人流疊加。圖為9月30日，大量旅客在南京南站。中新社
今年大陸十一、中秋假期相連，旅遊、探親人流疊加。圖為9月30日，大量旅客在南京南站。中新社

中國大陸中秋和「十一」雙節疊加，大陸民眾解鎖「請3天休13天」的超長休假模式，引爆全民出遊熱潮。四川稻城亞丁、九寨溝等多個熱門景區長假檔期門票預約爆滿，竟還有免費門票，遭黃牛炒作至500元（人民幣，單位下同）。

據港媒星島頭條， 今年大陸中秋與十一假期相隔較近，民眾只要由周一（9月28日）至周三（9月30日）額外請假3天，即可享有一連13天的超長假期。大陸旅遊平台攜程數據顯示，每十位遊客中就有一位這樣「拼假」，近半數遊客出遊時長超過8天。另外，新疆、雲南等長途自駕旅行升溫。有遊客計劃利用13天假期，從烏魯木齊一路自駕到喀什。

大陸已有多個風景區部分日期已達到最大接待量。四川稻城亞丁景區9月28日發布公告稱，10月1日至6日各時段門票預約量均已達到1.5萬張最大承載限額。如果沒有遊客退票，不會新增票源；截至9月26日，九寨溝景區10月1日至5日門票預訂量均已達到4.1萬張最大承載量，四姑娘山景區部分熱門線路的門票也已售罄。

大陸的二手平台「閒魚」上，也有使用者叫價100-500元，聲稱可「代搶」稻城亞丁景區門票，或轉售預約成功的門票。景區提醒，遊客千萬不要購買黃牛票，因為入園時有可能因無法核銷、不能入園。

據香港文匯網，為應付龐大人流，鐵路部門紛紛加開運力，9月30日，大陸全國鐵路預計發送旅客1,976萬人次。9月29日大陸全國鐵路發送旅客1,374.2萬人次，增長6.5%，加開列車907列。

10月1日，旅客在鐵路大陸上海虹橋站等待驗票上車。中新社
10月1日，旅客在鐵路大陸上海虹橋站等待驗票上車。中新社

今年大陸十一、中秋假期相連，旅遊、探親人流疊加。圖為9月30日，大量旅客在杭州東站。中新社
今年大陸十一、中秋假期相連，旅遊、探親人流疊加。圖為9月30日，大量旅客在杭州東站。中新社

中秋 大陸 雲南

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