貿易摩擦 歐盟擬推歐版301 陸警告反制

大陸與歐盟貿易摩擦仍未緩解，中歐貿易投資磋商機制第二次會議即將召開之際，部分歐盟成員國傳出正在制定聯合文件，呼籲歐盟執委會加快建立歐版「三○一條款」工具，以採取更強硬的對中措施。大陸商務部表示，這是典型的保護主義、單邊主義措施，並警告如歐方執意對大陸企業或產品祭出歧視性措施，「中方必將堅決予以回應」。

大陸商務部廿九日表示，歐盟始終標榜自身為多邊主義的捍衛者，如果不能以身作則，反而帶頭違反世貿組織規則，必將嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制。敦促歐方堅持通過對話管控分歧的正確軌道。如歐方執意出台（祭出）對中國企業或產品的歧視性限制措施，中方必將堅決予以回應。

大陸商務部強調，中歐正在貿易投資磋商機制項下持續進行對話，探討解決彼此關注。如果歐方一邊與中方對話磋商，一邊又加碼對華示強，將嚴重破壞彼此信任，干擾磋商整體進程，影響中歐經貿合作大局。

大陸官媒「環球時報」英文版昨刊文指，一名中國觀察人士表示，如果歐盟繼續推進針對中國的保護主義措施，中國將以「強有力的政策工具箱」作出回應。潛在反制措施可能包括反歧視調查、產業鏈和供應鏈安全調查等。

而稍早，榮鼎集團歐中關係資深顧問Noah Barkin近日引述歐盟官員指出，德國與法國正在敲定一份聯合文件，可能仿照美國「三○一條款」所賦予的關稅權力，將中國排除在歐盟市場之外。Barkin認為，這顯示在經歷多年摩擦後，歐盟兩大經濟體如今支持採取一套共同且更強硬的對中政策。不過，這項工具最快也要到明年才能準備就緒，歐盟短期內仍容易受到中國反制措施的影響。

今年六月底，大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇在歐盟總部共同主持中歐貿易投資磋商機制首次會議。大陸商務部隨後表示，中方已邀請謝夫喬維奇委員於今年秋季訪問大陸，歐盟執委會九月十八日證實，謝夫喬維奇預計十月八日至九日赴中國進行第二次會議。歐方此前已表示，第二次會議必須交出首批具體成果，並展現真正的進展。