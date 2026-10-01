陸北極海科考 首度與俄聯合觀測海冰

大陸第十六次北極海考察隊有兩艘船舶近日完成北極加克洋中脊東段地球物理調查後返航。此次調查期間，中俄首次聯合開展海冰現場觀測，調查也首次取得了跨越兩千五百萬年的完整岩石圈演化紀錄。

據新華社報導，執行大陸第十六次北極海考察任務的「雪龍號」、「雪龍二號」號於昨日返回上海。考察歷時三個月，完成在楚科奇海台、加拿大海盆和北極海中央區域完成海洋環境綜合考察等任務，本次考察取得多項重要進展。

調查期間，大陸考察隊員與兩名來自俄羅斯南北極研究所的俄籍隊員聯合開展北極海走航海冰觀測，這是中俄首次在海冰觀測領域開展現場觀測合作。「雪龍二號」海冰隊隊長林龍介紹，進入北極海冰區前，中俄海冰觀測負責人溝通了各自的海冰觀測標準和方法，確認雙方主體觀測內容高度重合，並討論了細小差別。中俄雙方均認為，在合作過程中有效交流觀測經驗，也為後續深入開展國際合作打下了良好基礎。

此外本次考察在加克洋中脊海底深淵發現新的巨大熱液羽流區，調查測線長度達一百公里，記錄了約兩千五百萬年來相關岩石圈的演變過程。考察隊隊員、中國地質大學（北京）教授姜杰表示，本次對加克洋中脊東段觀測的結果顯示，相關岩石圈形態演化顯著快於傳統模型預測。

而考察還在北極高緯冰區發現較多極鱈幼魚。「雪龍二號」地球物理組長沈中延表示，調查的成功實施標誌著中國在北極高緯度密集冰區開展海底地震與電磁聯合探測的技術能力實現了跨越式提升。