保護文化遺產 陸設中央級新機構

大陸一個中央級別的新機構已成立，名為「中央文化遺產保護委員會」。中共中央辦公廳、國務院辦公廳廿九日公布已印發「文化遺產保護傳承『十五五』規劃」。當中披露「中央文化遺產保護委員會」發揮統籌協調、整體推進、督促落實作用。不過官方目前未披露這一機構更多消息，也未公布由誰執掌。

新華社報導，「規劃」提出，要健全文化遺產保護傳承工作體制機制，「中央文化遺產保護委員會」發揮統籌協調、整體推進、督促落實作用，「中央文化遺產保護委員會辦公室」具體推動、組織實施，並在二○二八年底、二○三○年底分別對規劃執行情況進行中期評估和總結評估，評估報告報中央文化遺產保護委員會，重大事項及時按程序向中共中央、國務院請示報告。

近年中共相關機制持續推進，去年六月，中共政治局審議「黨中央決策議事協調機構工作條例」，進一步規範「黨中央決策議事協調機構」的設立、職責和運行。會議指出，設立黨中央決策議事協調機構，是健全黨中央對重大工作集中統一領導、推動重大任務落實的重要制度安排。

而二○二三年十二月，北京曾召開文化遺產保護傳承座談會。中共政治局常委蔡奇當時要求「著力健全保護機構，推進文化遺產保護體制改革，形成工作合力」，推動文化遺產系統性保護。各級黨委和政府要負起文化遺產保護傳承的政治責任，各級文化遺產主管部門要發揮職能作用，確保規劃落地、政策落實、工作見效。

據大陸國家文物局局長饒權日前在北京文化論壇披露的消息，第四次大陸全國文物普查進入省域驗收、成果總結收官階段，不可移動文物數量有望突破九十萬處；下一步將高標準完成第四次普查、籌備開展第二次大陸全國可移動文物普查。