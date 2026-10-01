聽新聞
0:00 / 0:00

大陸用電增長 算力需求恐超過預期

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國電力規畫設計總院九月廿九日在北京發布的《中國電力發展報告二○二六》預計，二○二六年大陸全社會用電量達十一兆千瓦時，同比增長百分之六。這一數據將在二○二七年升至十一點六兆千瓦時，二○二八年達到十二點二兆千瓦時。

中新社報導，報告指出，未來三年，隨著現代設施農業規模化推廣、農村生產電氣化深度普及，第一產業用電需求將保持平穩快速增長態勢；非高載能第二產業將保持快速發展趨勢，帶動用電量剛性增長；第三產業用電繼續保持剛性增長趨勢，算力用電需求可能出現超預期增長；居民生活用電量將保持中高速增長。 　　

從電源側看，未來三年，大陸常規水電預計新增裝機一千二百萬千瓦，新增常規水電主要集中在四川、西藏、新疆等地，重點水電項目包括葉巴灘水電站、雙江口水電站等。

太陽能光伏發電裝機持續增長，增速趨於平緩。未來三年，在「沙戈荒」（沙漠、戈壁、荒漠）新能源基地、水風光一體化基地及分布式光伏多場景開發等多重支撐下，光伏發電仍將保持較大新增規模，年均新增裝機預計維持在二億千瓦左右。

核電方面，報告預計，未來三年，大陸有廿台核電機組首次投入商業運行，總裝機容量約二三四五萬千瓦。

報告稱，未來三年，煤電降碳將沿三條路徑縱深推進：一是存量機組深度挖潛，二是新建機組普遍實施低碳兼容設計，三是燃煤耦合零碳低碳燃料摻燒發電、低成本高效碳捕集利用封存、煤電與新能源融合等降碳技術進一步加強示範，為後續技術推廣奠定基礎。

用電 算力 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

複合型通膨來臨／AI搶電加熱浪 電網吃緊恐推高全球電價

大陸生成式AI用戶破7億 普及率逾5成 從「嘗鮮」走入日常

陸動力電池回收業迎洗牌 料超九成企業加速退出

大陸9月製造業PMI升至50.1重返擴張區間 符合預期

相關新聞

陸資料中心容量世界第二 字節占比超過20%成最大租戶

大陸AI算力基建大爆發，半導體研究機構SemiAnalysis測算，大陸已交付資料中心總容量逾24GW，規模超過整個歐洲、中東和非洲（EMEA，約14GW）地區，也超過亞洲其他地區（約15GW），僅次於美國（2026年底容量約56GW）位居全球第二。

陸全固態電池 規畫2030年初步規模化應用

大陸工信部等七部門近日聯合發布「新型電池產業發展十五五規畫」，明確提出，到二○三○年全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池循環壽命達到一點五萬次，龍頭企業產品缺陷率降至ＰＰＢ級別，即每十億個產品中僅有極少數不良品。

大陸用電增長 算力需求恐超過預期

中國電力規畫設計總院九月廿九日在北京發布的《中國電力發展報告二○二六》預計，二○二六年大陸全社會用電量達十一兆千瓦時，同比增長百分之六。這一數據將在二○二七年升至十一點六兆千瓦時，二○二八年達到十二點二兆千瓦時。

陸北極海科考 首度與俄聯合觀測海冰

大陸第十六次北極海考察隊有兩艘船舶近日完成北極加克洋中脊東段地球物理調查後返航。此次調查期間，中俄首次聯合開展海冰現場觀測，調查也首次取得了跨越兩千五百萬年的完整岩石圈演化紀錄。

保護文化遺產 陸設中央級新機構

大陸一個中央級別的新機構已成立，名為「中央文化遺產保護委員會」。中共中央辦公廳、國務院辦公廳廿九日公布已印發「文化遺產保護傳承『十五五』規劃」。當中披露「中央文化遺產保護委員會」發揮統籌協調、整體推進、督促落實作用。不過官方目前未披露這一機構更多消息，也未公布由誰執掌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。