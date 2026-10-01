大陸用電增長 算力需求恐超過預期

中國電力規畫設計總院九月廿九日在北京發布的《中國電力發展報告二○二六》預計，二○二六年大陸全社會用電量達十一兆千瓦時，同比增長百分之六。這一數據將在二○二七年升至十一點六兆千瓦時，二○二八年達到十二點二兆千瓦時。

中新社報導，報告指出，未來三年，隨著現代設施農業規模化推廣、農村生產電氣化深度普及，第一產業用電需求將保持平穩快速增長態勢；非高載能第二產業將保持快速發展趨勢，帶動用電量剛性增長；第三產業用電繼續保持剛性增長趨勢，算力用電需求可能出現超預期增長；居民生活用電量將保持中高速增長。

從電源側看，未來三年，大陸常規水電預計新增裝機一千二百萬千瓦，新增常規水電主要集中在四川、西藏、新疆等地，重點水電項目包括葉巴灘水電站、雙江口水電站等。

太陽能光伏發電裝機持續增長，增速趨於平緩。未來三年，在「沙戈荒」（沙漠、戈壁、荒漠）新能源基地、水風光一體化基地及分布式光伏多場景開發等多重支撐下，光伏發電仍將保持較大新增規模，年均新增裝機預計維持在二億千瓦左右。

核電方面，報告預計，未來三年，大陸有廿台核電機組首次投入商業運行，總裝機容量約二三四五萬千瓦。

報告稱，未來三年，煤電降碳將沿三條路徑縱深推進：一是存量機組深度挖潛，二是新建機組普遍實施低碳兼容設計，三是燃煤耦合零碳低碳燃料摻燒發電、低成本高效碳捕集利用封存、煤電與新能源融合等降碳技術進一步加強示範，為後續技術推廣奠定基礎。