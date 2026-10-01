陸全固態電池 規畫2030年初步規模化應用

大陸工信部等七部門近日聯合發布「新型電池產業發展十五五規畫」，明確提出，到二○三○年全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池循環壽命達到一點五萬次，龍頭企業產品缺陷率降至ＰＰＢ級別，即每十億個產品中僅有極少數不良品。

經濟觀察報報導，規畫將新型電池產業定位為構建新型能源體系、培育新質生產力的重要支撐。中國電子信息產業發展研究院黨委書記劉文強指出，先前新型電池多被視為零部件，此次規畫將定位升級為多領域電動化和新型能源體系的底層基礎。

劉文強認為，這一定位調整代表新型電池不僅服務於新能源汽車，還將會成為新型儲能、低空經濟、智慧型機器人等新興支柱產業的共性技術底座。

在技術路線上，規畫提出構建以鋰電池為主，鈉電池、液流電池等協同發展的產品供給體系，並明確加快突破全固態電池產業化技術。

這一路線圖與當前的產業進展形成呼應。據行業機構EVTank預測，全固態電池於二○二七年進入小規模量產階段，二○三○年全球出貨量將達到六一四點一GWh。

鈉電池方面，寧德時代已於今年發布輕商領域首款量產鈉離子電池，並計畫年內實現GWh級儲能系統交付。

車百會理事長張永偉判斷，全固態電池將在二○三○年前後初步具備規模化應用條件，電芯能量密度，也將進一步提升至四百Wh/kg至五百Wh/kg。

大陸「十四五」期間，大陸新型電池產業總產值突破人民幣兆元，量產電池單體能量密度超過三百Wh/kg，循環壽命最高超過一點二萬次，已建成涵蓋材料、電池單體、系統集成、回收利用的完備產業體系。

據南韓研究機構SNE Research數據，二○二六年上半年全球動力電池裝車總量達六○八點五GWh，七家大陸企業合計市占達百分之七十二點四，與上年相比提升一點五個百分點，創同期歷史新高。

儲能電池領域優勢更為突出，大陸電池企業包攬全球儲能電池出貨量前十，合計占據百分之八十九的市占，其中寧德時代以一二五GWh出貨量居全球首位。