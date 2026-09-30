北京大學禁用公款赴景區開會 陸官媒澄清：「過緊日子」不等於沒錢

北京大學近日推行「過緊日子」在大陸網路上掀起「北大沒錢了」的討論。對此，中共中央黨報《人民日報》旗下微信公眾號「人民銳評」30日刊文稱，過緊日子的帳不該這麼算，「過緊日子」不等於「沒錢」，有沒有錢是財力狀況，該不該精打細算則體現作風要求和治理能力。文章並指出，近年包括北大在內的多所高校預算均保持增長，收入增加不意味每項開支都應增加。

上述文章題為「『連北大也沒錢了』？『過緊日子』的帳不該這麼算」，文章寫道，這21個景區並非北大臨時劃定，中辦、國辦早已印發通知，明確黨政機關不得到這些景區開會。北大將相關要求寫入文件，意在推動厲行節約原則深入辦學管理。文章說，把過緊日子理解成「沒錢了」，顯然把帳算窄了。有沒有錢，是財力狀況；該不該精打細算，體現作風要求和治理能力。

文章稱，近年來包括北大在內的多所高校預算均保持增長。但收入增加，不意味每項開支都應水漲船高。高校經費無論來自哪裡，最終都要服務立德樹人、科研創新。從會議材料是否必須印得精美，到設備能否調劑共享，再到一般性活動有沒有實質內容，檢驗著預算有沒有剛性、資源配置是否科學。

文章提到，「緊」要找准對象，不能處處平均用力。北京林業大學提出辦會「四不」，不擺放花草、不製作背景板、不提供水果、不發放文創產品及紀念品；安徽建築大學要求科研餐費報銷附菜單，不得報銷煙酒、高檔菜肴等。文章稱，這些細則針對與辦學科研主業關係不大的支出，實驗耗材、正常學術交流、學生資助和人才培養則需加強支持。

文章指出，審視每筆支出的必要性，把該省的錢省下來，真正值得投入的地方才能得到更好保障。過緊日子，也是一種價值理念、工作導向。「黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子」。

文章認為，少花錢只是手段，把錢用到發展關鍵點、群眾急需處才是目的。大陸財政部部長藍佛安曾指，2026年約30兆元（人民幣，下同）的財政支出盤子，若總體效益提高1%，相當於節省3,000億元；資金越寶貴，越要堅持以事定錢，也要避免機械壓減，把負擔轉嫁給基層和群眾。

據北京大學校內此前的公告，顯示《北京大學落實過緊日子要求實施辦法》已於9月經學校黨委常委會審議通過，對會議、培訓、差旅、資產購置等行政支出作出限制，包括不得到21個風景名勝區開會。根據網傳文件內容，辦法同時嚴禁藉培訓名義公款旅遊，文件原則上電子化，能線上開的會不線下開；辦公家具、通用設備購置前須先查庫存，能複用的不買。