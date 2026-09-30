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中國大學「過緊日子」 北大禁公款赴名勝景區開會

中央社／ 香港30日電

據報導，中國北京大學為了節流，近日要求校內「過緊日子」，包括不能到風景名勝區開會，多所大專院校也發出了類似要求。

根據明報今天的報導，北大本月內下發了「北京大學落實過緊日子要求實施辦法」，對會議、培訓、差旅、資產購置等行政支出作出一系列硬性約束。

在會議管理方面，北大規定一律不得到全國21個風景名勝區開會，黃山、九寨溝、三亞海濱等知名景區都在名單之列。

此外，實施辦法嚴禁藉培訓名義公款旅遊、辦會環節的開支被壓縮、會議不得發放文具和無關材料、文件原則上以電子化形式發放、能線上開的會不線下聚。

在資產管理上，實施辦法要求辦公家具、通用設備購置前先查庫存，能重複使用的就不買。

據報導，除了北大，中國大陸多所高校近日也陸續就「過緊日子」下發細則文件，它們包括北京林業大學、山西財貿職業技術學院、安徽建築大學等。

北大 公款 大學

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