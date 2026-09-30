湖南男遭狗咬未接種疫苗一個月後死亡 生前拍片後悔：為省9500元要賠上性命

大陸湖南瀏陽市一名男子遭狗咬傷，因為想省下人民幣2000元（約新台幣9500元），沒有接種狂犬病疫苗，沒想到約一個月後發病死亡。男子生前特別錄製影片，提醒親友若遭動物咬傷，務必第一時間接種疫苗。

據《新京報》報導，瀏陽市沿溪鎮一名男子遭狗咬傷，當時因為想省錢，沒有接種狂犬病疫苗，最終發病死亡。男子生前特別錄製影片，提醒親友日後若遭動物咬傷，一定要接種疫苗，「為了省2000塊錢，我可能都要把命送掉了，家人們聽我一句勸，被動物咬傷一定要打疫苗」。

男子的女兒證實，父親於8月10日遭狗咬傷後，並未告訴家人，最後於9月26日發病死亡。她表示，父親過世前意識仍算清醒，但偶爾情緒會變得相當狂躁。

另據貴州廣播電視台報導，男子鄰居透露，男子遭狗咬傷20多天後仍未接種疫苗，後來到醫院檢查時已為時已晚，之後隔離數天便開始出現狂躁症狀，「手也痛，睡不著覺」。

沿溪鎮政府證實，當地確實有男子遭狗咬傷後死亡，目前正追查咬人的犬隻；瀏陽市疾控中心則表示，平時都有向民眾宣導，遭狗咬傷後應接種狂犬病疫苗。

此前，湖南疾控中心也曾公布一起案例。當地一對姊弟先前遭土狗咬傷，弟弟及時告知家人並接種疫苗，最後平安無事；然而11歲的姊姊因害怕遭家人責罵而選擇隱瞞，結果數個月後狂犬病發作，短短48小時內不幸死亡。

據了解，狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性病毒性腦脊髓炎，潛伏期通常約1至3個月，一旦發病，致死率幾乎達100%。若遭動物咬傷後及時就醫，並依醫師評估接受傷口處理、接種狂犬病疫苗等處置，可有效降低發病風險。

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文章授權轉載自《香港01》