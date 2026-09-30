古蜀文明尋奇 三星堆研究新突破

九月廿三日，在北京舉辦的「三星堆－金沙與周邊文化交流」專業沙龍上，四項三星堆—金沙多學科研究新成果發布，集中展示了以三星堆—金沙為代表的古蜀文明與中原及周邊地區文化交流研究成果，回應了古蜀文明研究當中諸多關鍵疑問。

四川大學傑出教授霍巍發表論文《論中華文明起源進程中巴蜀文明的貢獻》，梳理從皮洛遺址、寶墩文化到三星堆、金沙的完整考古脈絡，認為巴蜀文明作為長江上游文明的重要代表，豐富了中華文明「滿天星斗」的歷史敘事。

首都師範大學副教授張俊娜團隊發表論文《是否為祭祀坑—三星堆遺址K4坑的沉積歷史》，還原四號坑完整埋藏序列，指出八座「坑」雖背景相近，但儀式細節各有差異，反映古蜀祭祀行為的多樣性。

同樣針對祭祀坑，北京大學研究員趙昊在論文《三星堆器物坑形成過程分析與背景蠡測》中提出，八座「坑」來自一場分階段、周密籌畫的重大儀式事件的觀點，認為這場儀式或與商周更替的時代變局相關。

四川省文物考古研究院郭建波團隊發表論文《三星堆遺址祭祀坑出土青銅箔片的製作技術及相關問題研究》，對魚形、璋形、葉脈紋青銅箔飾開展科技分析，確認這批銅箔均為鍛打成型，運用劃紋、戳紋、壓紋、繪紋等裝飾技法，沖孔採用敲擊方式；劃紋技術可能代表了刻紋工藝的初期階段，為研究古蜀時期鍛銅手工業提供關鍵證據。

成都市文物考古研究院肖嶙團隊針對三星堆-金沙遺址出土脆弱飽水象牙的保護難題，搭建了全鏈條一體化保護技術體系。該體系貫通機理研究、現場應急保護、實驗室加固、效果評估及長效養護全流程，創新研發化學材料加固、微生物原位加固兩項核心技術，完善了發掘現場保濕、防黴、無損提取的標準化工藝。