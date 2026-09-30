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逾300員工機器人！長隆飛船樂園廣東橫琴開幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

橫琴長隆飛船樂園二十四日在廣東橫琴啟幕，逾三百台智元全系機器人在園區常態化上崗。園區內設置一百餘個交互體驗點，機器人崗位覆蓋文娛商演、科普研學、導覽導購導引、零售服務、智能伴遊、酒店服務和體育競技等七場景。

中新社報導，其中導覽伴遊機器人可根據場景地圖和遊客需求提供目的地查詢、路線規劃、自主帶路及巡迴講解等服務；科普研學機器人可進行海洋知識問答、遊戲挑戰和講解互動；在零售和酒店服務場景中，機器人可提供迎賓接待、商品諮詢、信息問詢等服務。

「上崗」機器人還可以在音色、表情、人設、動作和服裝造型等五個維度進行定製，將長隆ＩＰ特色融入問候、講解和互動內容，形成更加鮮明的角色表達。 　　

此次項目推動機器人從短期展演走向大規模部署、常態化運行和一站式運營落地，標志著中國具身智能從技術展示進入文旅服務、內容生產和公共空間運營，為科技與文旅產業融合提供實踐樣本。 　　

廣東長隆集團表示，年內橫琴長隆飛船樂園部署的機器人將達到一千台。據介紹，項目技術合作方智元創新是全球具身智能領域代表企業之一，二○二六年上半年，智元人形機器人出貨量、具身智能大模型評測位居全球前列。

廣東 機器人 科技

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