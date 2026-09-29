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中緬聯手掃蕩後 緬甸妙瓦底電詐園區死灰復燃公開招募

中央社／ 台北29日電

緬甸媒體報導，去年曾遭中國與緬甸聯手掃蕩搗毀、受害者大多為中國民眾的緬甸妙瓦底電詐園區，今年以來有死灰復燃之勢，不但陸續重建新園區且已部分完工，電詐集團更為此透過社交媒體平台公開招募成員。

星島日報引述緬甸媒體報導，位在緬甸東南部克倫邦（Karen State）境內、與泰國一河之隔相望的妙瓦底（Myawaddy）一帶，曾是電詐園區集中地，2025年曾遭中緬兩國聯合掃蕩打擊，搗毀多座電詐園區。

報導指出，妙瓦底一帶的網路詐騙活動，今年以來再現擴張跡象，不但在今年初重新「修復運作」，妙瓦底市內部分街區及附近的水溝谷山區，更出現新的詐騙據點。

據當地消息人士表示，今年初起，妙瓦底一帶陸續重建新的電詐園區，且部分設施目前已經完工，而經營這些設施的電詐集團更透過社交媒體平台公開招募成員。

另據緬甸軍方表示，軍方8月間在曼德勒省封鎖了共50萬張涉及網路賭博及詐騙的手機SIM卡，並封鎖相關的網站、IP域名等，同時切斷涉詐資金流動。

2025年1月，中國男演員王星遭電詐集團誘拐到泰國再被綁架到妙瓦底園區一事，引起中國社會及執法部門對跨境電詐問題高度關切。據中國官媒先前報導，同年10月起，緬甸軍方在中國壓力下強力掃蕩妙瓦底電詐園區，並陸續拆毀當地630 多棟原由電詐集團進駐的建築物。

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