快訊

讓瑞芳再次偉大！東北角「川普岩」爆紅 網朝聖：5星好評可以降關稅嗎？

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

聽新聞
0:00 / 0:00

日中關係緊張下 Mister Donut上海店開幕重返中國

中央社／ 台北29日電

在日中關係緊張下，源自美國、現由日本企業經營的知名甜甜圈品牌MisterDonut，在2019年退出中國市場後，昨天藉由上海門市開幕重返中國市場。日媒報導，這家門市開幕時，現場已有100多人排隊等候購買。

共同社報導，經營Mister Donut的日本樂清（Duskin）公司社長大久保裕行昨天出席了上海門市開幕式。他向在場媒體表示，中國甜品市場成熟，加上遇到了「優秀的當地合作夥伴」，樂清因此決定重新進軍中國市場。

根據報導，Mister Donut重返中國的第1家門市，開設在上海一處大型商場內，專供外帶，共銷售25種產品，其中包括上海門市專有的香蕉味「波堤甜甜圈」等，價格為人民幣13至16元（約新台幣62至76元）。而在開幕時，現場已有100多人排隊等候。

這一報導指出，在如今通貨緊縮趨勢持續的中國，日本餐飲連鎖店因高CP值而受到歡迎。樂清因此計畫，2029年底前將以上海為中心開設30家門市。

報導提到，Mister Donut曾於2000年在上海開設了第1家門市，極盛時曾在上海及杭州市擁有25家門市，但因客流量成長乏力和人力成本上漲，於2019年退出中國市場。但在中國以外，Mister Donut在台灣、香港及東南亞國家經營門市。

上海 緊張 日媒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

LAWSON為何不來台灣？旅日達人揭關鍵：來了可能也太遲了

前日本外相岩屋毅率團訪中 盼促兩國恢復經濟交流

跨境執法？韓國中餐館「習近平」遭4名中國人砸店後離境

9瓶水收近3000元網炸鍋！上海餐廳：明碼標價 無強制消費

相關新聞

84歲許冠文豁達拒留全屍 曾提「海葬」構想遭太太反對

香港電台全新節目《移植新突破》今輯星級嘉賓，包括許冠文、鄺美雲、前醫院管理局主席胡定旭、胡兆康、張可堅、劉倩婷、李丞責、黃錦山、釋常霖法師、李金凱，以及「器官捐贈推廣大使」王鄭浚仁。星級主持包括車淑梅、廖安麗、方健儀、關心妍、鄧慧詩及馮加信醫生。

張國榮70歲冥壽 塵封20年遺作「愛情小孩」重製推出

香港傳奇巨星張國榮（哥哥）今年9月迎來70歲冥壽，為紀念這個別具意義的時刻，昔日與他合作無間的音樂監製梁榮駿（Alvin）親自操刀，重製張國榮於20多年前錄製、從未正式發行的國語遺作《愛情小孩》，讓張國榮珍貴的原聲再次與樂迷見面。

武漢大學爆權色交易 百年名校連環醜聞曝治理危機

中國大陸湖北的武漢大學再爆學術倫理違規風波，一份86頁的文件實名檢舉年輕教授「涉不正當關係」、掛名論文與破格晉升。校方已受理調查，安徽大學和安徽省教育廳也介入核查，事件牽動權力、利益與大學治理。外界關注權力與學術評審機制是否失守。

「薪資配不上付出勞動」 拒職場升職成中國年輕人顯學

「當痛苦有了一個時限，你就有了熬出頭的指望，每過一天，你都知道自己正在離痛苦更遠。」這是2010年中國現象級爆劇《杜拉拉升職記》原著中的一段金句。這齣講述一名毫無背景的女孩杜拉拉，如何在一家500大外資企業中，從基層行政助理一路爬升至行政部經理的職場勵志劇，播出後迅速火遍全中國，不僅拿下北京衛視、東方衛視雙平台年度收視冠軍，更在網路平台一舉斬獲「日播放量最高」與「播放量上升最快」雙冠。 《杜拉拉升職記》當年激勵了中國無數的北漂和城市白領，他們期許自己努力工作，有朝一日也像杜拉拉一樣在這座城市拚出屬於自己的一片天空。然而不過十多年時間，「杜拉拉」似乎已不再是當代中國年輕人眼中的典範，今天在中國社群上熱議的話題已經變成：「拒絕升職」、「不想當領導」、「如何拒絕提拔」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。