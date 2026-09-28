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陸男飲隔夜魚湯險窒息…兒痛哭喊爸爸別死 醫生拆解原因

香港01／ 撰文：盛昀
魚湯示意圖。圖／ingimage
魚湯示意圖。圖／ingimage

陸媒《都市快報》報道，大陸一位網民發帖稱，他在飲用隔夜魚湯後突感咽喉堵塞與窒息，飲水後才重新喘上氣，當事人查閱資料後懷疑是隔夜魚湯加熱後油脂乳化形成油膜，蓋住會厭導致窒息。

醫生分析稱，魚和高蛋白的食物隔夜後，會分解產生組胺等化學物質，可能誘發過敏，引起喉頭水腫，產生窒息感；也不排除如油膜等異物卡在了喉嚨，但情況比較少見。

大陸網民皮皮爸表示，9月26日晚，他將前一天吃剩下的酸菜魚從冰箱中拿出來加熱，喝了兩三口湯後，皮皮爸感覺喉嚨有點不適，又喝了一口後，窒息感瞬間加劇，喘不上氣，嗓子眼像被塑膠糊住。他試圖咳嗽想衝開，沒用，臉憋得通紅。

他本能地跑到水龍頭前接水猛灌，第三口後總算重新喘上氣。整個過程就一兩分鐘。皮皮全程目睹，急得大哭，喊着「爸爸不要死」。皮皮爸查資料後懷疑，隔夜魚湯加熱後油脂乳化形成油膜，蓋住會厭導致窒息。皮皮爸感慨：「當時腦子裏突然蹦出一個想法，可能真的要死了，第一次感覺離死亡這麼近，這麼突然。」

醫生分析

醫生分析，首先，魚和高蛋白的食物隔夜後，會分解產生組胺等化學物質，可能誘發過敏，引起喉頭水腫，產生窒息感；隔夜的食物如果保存不當，細菌大量繁殖，進食後可能會引起咽喉黏膜急性炎症、水腫，從而引發窒息。

其次，高油脂食物會降低食管括約肌壓力，隔夜後更油膩，容易逆流到喉部，刺激聲門引起喉痙攣、黏液附着感。另外，也不排除異物卡在了喉嚨，就像網友說的油膜，但這種情況比較少見。

醫生提醒，若出現無法咳嗽、不能發聲、呼吸困難、嘴唇發紫、雙手掐脖子等重度梗阻，需立即啟動急救。新版「海姆立克急救法」（謙烈治法）原則為「先背擊、再衝擊」：施救者先拍擊肩胛骨連線中點5次，再用腹部衝擊法（臍上兩橫指處快速向內上方衝擊5次）。獨處時可用自我腹部衝擊或藉助椅背等硬物擠壓腹部自救。

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文章授權轉載自《香港01》

酸菜魚 醫生

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