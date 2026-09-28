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大陸最北高鐵通車 哈爾濱到伊春7小時縮至1個多小時可達

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸最北高鐵哈爾濱至伊春高速鐵路28日正式通車營運，首趟D7288次列車準備從伊春西站出發。圖／取自中新網
大陸最北高鐵哈爾濱至伊春高速鐵路28日正式通車營運，首趟D7288次列車準備從伊春西站出發。圖／取自中新網

大陸最北高鐵哈爾濱至伊春高速鐵路28日正式通車營運，哈爾濱至伊春間鐵路運行時間由原本約7小時縮短至最快1小時46分。至此，黑龍江省10個市地均已實現高鐵通達。

據中新網報導，哈伊高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網京哈—京港澳通道的重要延伸，也是大陸首條穿越高寒島狀凍土區的高速鐵路，全長318公里，設計時速250公里，共設哈爾濱、哈爾濱北、呼蘭北、興隆鎮西、綏化南、慶安南、鐵力、日月峽、伊春西9座車站。

哈伊高鐵全線位於高緯度嚴寒地區，冬季極端低溫可達攝氏零下40度，且沿線穿越林區，有效施工期短。建設單位並攻克島狀凍土高鐵路基建造、高寒地區路基防凍脹、橋梁高寒施工混凝土防凍脹等技術難題。

通車後，哈爾濱至綏化間最快42分鐘可達，哈爾濱至伊春則最快1小時46分，將小興安嶺腹地核心生態景區接入高鐵網。

隨著哈伊高鐵通車，黑龍江省已形成以哈爾濱為核心，串聯哈大齊、哈綏伊，以及哈佳、哈牡、牡佳等線路的高鐵網路，並透過哈大高鐵進一步接入大陸全國高鐵網。

哈爾濱 高鐵 大陸

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