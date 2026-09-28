「香港魂」、「打不死」等加油標語 被禁止帶入香港球場

據報導，香港一些足球迷昨天被禁止攜帶一些印有「香港魂」、「打不死」字句的橫幅及旗幟進入球場。至於這些字句是否違反香港相關法令，目前原因不明。

明報報導，香港24日起舉行首屆國際足協東盟（東協）盃第二級別賽事，香港隊27日在啟德主場以4比0大勝寮國隊，期間有球迷在場內高舉支持香港隊的橫幅和旗幟。

香港知名球迷組織「波台黐線佬」透露，在昨天的賽事中，他們準備的一些橫額及旗幟被禁止攜帶入場，原因不明；這些橫額和旗幟印有「香港魂」及「打不死」字句。

至於他們印有「奮戰」字句的旗幟，以及另一球迷組織「香港力量」攜帶印有「HONG KONG ALL THEWAY」及「勁揪」字句的旗幟，則獲准帶進場。

報導引述「波台黐線佬」成員說，組織上週初依照規定，先向足球總會提交準備帶進場的物品清單，其後足總回覆，部分物品被禁帶進場，部分則獲准。

這位成員說，部分為香港隊打氣的物品昨天首次被禁。但與此同時，過去曾被禁止的物品，這次卻獲准帶進場，反映出審查標準不一。

2014年香港爆發「占中」運動之後，本地一度掀起一股「反中」情緒，期間每逢有國際足球比賽時，球場上都會有大批球迷向中國國歌喝倒彩，一些球迷並帶上印有敏感字句的旗幟。

其後，香港球迷對中國國歌發出噓聲的現象引起北京方面關注。2017年，中國全國人民代表大會常務委員會決議把國歌法納入香港基本法附件三，同時修改刑法，規定侮辱國歌情節嚴重者，最高可處3年有期徒刑。

2020年6月，香港的國歌條例生效，它訂定的罪行主要涉及不當使用「國歌」，或公開、故意、意圖侮辱「國歌」的行為。大致而言，有侮辱「國歌」行為者，可罰款港幣5萬元或監禁3年。

2024年6月6日，世界盃亞洲區外圍賽在香港大球場舉行，由香港對伊朗，在比賽前，球場上按照慣例播放中國國歌，期間有3名市民全程背向球場或沒有站立，涉嫌違反國歌條例，其後被帶離球場並被拘捕。