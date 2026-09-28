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影／世界技能大賽台灣選手獲3金 整體獲獎率提高至9成
第48屆技能大賽27日晚間舉行閉幕式，本屆我國派53位國手，參加47個職類，27日晚間成績揭曉，我國累積獲得3金、3銀、7銅、30優勝，共43個職類獲獎，整體獲獎率由上屆86%提高至91.5%。初步掌握，我團體積分排名由上屆世界第四名攀升至三名。
我國手團得到金牌共3面，分別是商務軟體設計的呂治寬、花藝的楊宇鈞與網路安全的邱昱翔、楊詠旭；銀牌有3面，分別是機電整合的謝育翰與陳勁達、傢具木工的陳祈聖、美容的葉正堂；銅牌有7面， 分別是CAD機械設計製圖的陳柏霖、行動應用開發的鄭歐元、美髮的林怡萱、西點製作的沈承佑、汽車技術的劉彥頫、展示設計的莊玉雪、麵包製作的林裕憲等
此外，本屆台灣選手在30個職類獲得優勝，表現不凡。從得獎職類顯示，台灣選手在信息與通信技術、社會與個人服務類、工程與技術類別上具備優勢。
值得注意的是，中國大陸再度登頂本屆大賽金牌榜。至此，中國已連續5屆位居世界技能大賽金牌榜榜首。本屆中國代表團派出了71名選手參加全部64個賽項，參賽規模創下歷史之最，顯示中國大陸正以規模龐大的技能人才隊伍，從「追趕者」到成為「被追趕者」的躍進。
第48屆技能大賽來自全球80個國家和地區註冊參與，其中68個國家和地區派出了1,385名選手參賽，參賽國家和地區數、參賽選手數均創歷屆之最。
此前在法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽中，台灣國手勇奪2金、3銀、10銅、28優勝。其中，得到金牌項目的有傢具木工、冷凍空調；得到銀牌項目的有工業機械、工業控制與花藝；得到銅牌項目的有集體創作、CNC 車床、行動應用開發、砌磚、漆作裝潢、機器人、西餐烹飪、麵包製作、網路安全與機器人系統整合。
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