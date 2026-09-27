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無上網自由…軍工背景哈爾濱工程大學 20學生「翻牆」遭處分

中央社／ 台北27日電
在中國對網際網路設置「防火牆」的情況下，有軍工背景的中國哈爾濱工程大學日前發出公告，指有20名學生因使用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」，連接境外網路，結果遭到警告處分。 示意圖／AI生成
在中國對網際網路設置「防火牆」的情況下，有軍工背景的中國哈爾濱工程大學日前發出公告，指有20名學生因使用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」，連接境外網路，結果遭到警告處分。 示意圖／AI生成

在中國對網際網路設置「防火牆」的情況下，有軍工背景的中國哈爾濱工程大學日前發出公告，指有20名學生因使用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」，連接境外網路，結果遭到警告處分。

中國大陸社群平台近日流傳一份哈爾濱工程大學數學科學學院9月20日發出的公告，指20名本科生及研究生，於18日至19日期間在校內使用個人校園網帳號，通過VPN等非正規管道訪問境外網路，俗稱「翻牆」。相關行為被網路安全監測系統完整記錄留存。

根據通報，涉事學生是首次違規，未發現傳播有害資訊、非法獲利或造成其他嚴重危害後果。基於此，學院研究決定給予警告處分，並警示今後若再發生類似行為將嚴肅處理。

通報還說，「確有科研、學習需要訪問境外學術資源的，應通過學校圖書館數據庫、學校批准的校外訪問系統等正規渠道獲取」。

港媒星島日報報導說，事件在網上引起極大關注，有網友指，學生在被校方警告處分後，該年的獎學金或保送研究所資格都會被取消，而且「翻牆」的資料可能會被登記在個人檔案裡，若未來想進入公家機關工作恐會因此被刷掉。

有網友就此事件留言，質疑不翻牆不方便查資料，並指很多明星也都翻牆，但也有人說「最關鍵的是使用的是校園帳號，軍工大學，網路安全不能有一絲懈怠」；有網友則說，「建議全部沒收手機、電腦，剪斷網線，掃除一切能將手伸到境外的路徑」。

哈爾濱工程大學前身是中國人民解放軍軍事工程學院，是「國防七子」之一，即與中國國防軍事工業密切相關的7所重點大學之一。

哈爾濱 大學生 網路

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