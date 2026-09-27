境外劇組赴香港拍攝須先交代內容 港官員：全球都有類似做法

香港政府正積極吸引大陸及海外電影團隊赴港取景，但香港文體旅局局長羅淑佩27日表示，境外電影團隊赴港拍攝時，須交代電影大綱、故事內容及所傳達的訊息；被問及是否擔心電影「醜化」香港、是否涉及「審查」，她稱，相關做法在全球不少地方均有類似安排。

綜合星島頭條、明報等港媒報導，羅淑佩27日在無線電視節目「講清講楚」表示，新一份《施政報告》提出檢視電影發展基金審批機制、研究提供搭景場地，以及成立支援小組，協助大陸及海外電影團隊赴港拍攝。

被問及會否擔心有電影「醜化」香港、是否會「審查」，羅淑佩說，電影團隊來港拍戲時須交代電影大綱、故事內容及所傳達的訊息，全球亦是類似做法。成立支援小組可讓港府與電影團隊建立更密切的關係，從取景階段便保持溝通。她並稱，過去幾年不少人赴港時「愈來愈明白香港的情況」，港府「說好香港故事」，有信心境外人士赴港時可看到「由治及興」的香港。

對於電影發展基金，羅淑佩表示，基金每年投入資源支持電影拍攝，讓電影業「有工開」，但未必每部電影都能在商業層面取得成功、獲得理想收入或「回本」。她表示，電影本身是一項產業，須具備市場價值並吸引觀眾入場，當局將檢討及整合現有資助計劃。

羅淑佩指出，過去電影資助雖能維持業界「有工開」，但能在商業票房取得較好成績並成功回本的作品有限，因此未來審批資助時，將考慮電影的商業及市場價值。她並表示，政府將檢討及整合現有資助計劃，但不會減少對本地電影業的總體資助額或資源投入。

至於支援境外劇組赴港拍攝，羅淑佩稱，海外及大陸團隊因成本考量，未必會帶整個團隊赴港，部分人手可能在香港招聘，可增加本地電影幕後工作人員的開工機會及累積經驗。

羅淑佩說，若電影將香港拍得漂亮，也有助推廣旅遊及香港形象。她表示，香港較少以金錢直接資助海外或大陸電影，海外主要採取現金回贈或稅務扣減等方式，而香港沒有特別消費稅或增值稅，已具一定吸引力；若提供金錢資助，可能會以支持具商業價值的本地電影為主。

此外，羅淑佩表示，政府正研究提供低成本搭景場地。她指香港已有影城及影棚，但部分大型製作團隊反映香港缺乏搭景空間，或搭景租金較高，因此當局考慮提供成本較低的場地供電影團隊使用。

羅淑佩說，目前已有些選址，但暫時不便透露，政府只會建設一個搭景場地，面積不小，甚至可能同時容納兩部成本不高的電影製作。據悉，港府目前正物色合適地點，並已有初步構思，期望藉此協助業界降低製作成本。