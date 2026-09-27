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曾任地產總監月薪破20萬 45歲女碩士中年失業擺地攤賣地瓜還房貸

香港01／ 撰文／許靖雯
天津一名曾經擔任房地產公司女總監的45歲女子，曾留過學、碩士畢業，以往月薪高達4.5萬元，如今卻在地鐵站口擺攤賣水果及烤地瓜。她的職場故事，在網路上激起關於「中年失業」與「讀書無用」的激烈討論。示意圖。圖／AI生成
天津一名曾經擔任房地產公司女總監的45歲女子，曾留過學、碩士畢業，以往月薪高達4.5萬元，如今卻在地鐵站口擺攤賣水果及烤地瓜。她的職場故事，在網路上激起關於「中年失業」與「讀書無用」的激烈討論。示意圖。圖／AI生成

天津一名曾經擔任房地產公司女總監的45歲女子，曾留過學、碩士畢業，以往月薪高達4.5萬元（人民幣，下同。約新台幣21萬元），如今卻在地鐵站口擺攤賣水果及烤地瓜，藉此維持生計並還每月8000元的房貸。她的職場故事，在網路上激起關於「中年失業」與「讀書無用」的激烈討論。

過去被叫「陳總」 月薪曾達4.5萬

綜合《搜狐新聞》、《紅星新聞》報導，陳麓同碩士畢業，2007年出國留學，2010年回國，在北京拼搏12年，房地產行業工作逾10年。2010年，她在一家地產公司擔任精裝修主管，主要管售樓處和示範單位設計。她回憶，當時地產市場景氣高昂，開發商捨得花錢，示範單位的背景牆選用每平方米300元的石材，壁紙能用原裝進口的。

此後，她跳槽至另一家公司負責總部辦公樓的裝修項目，當時行業處於快周轉的狀態，她的月薪升至2萬多元，並於2019年在天津購買了一套總價296萬元的110平方米住宅，貸款200多萬。之後，她再轉投另一家房地產公司升至總監職位，負責北京三里屯高端公寓的裝修工作，月薪高達4.5萬元，供貨商和施工單位見到她會叫「陳總」。

行業收縮遭遇裁員 投百份簡歷無果

好景不長，2022年前後房地產行業遇冷，陳麓同被裁員。她曾自費學習自媒體轉型，但一年後收效甚微。2024年，她重新投入求職市場，然而投遞逾百份簡歷均沒有回應，即使將期望月薪由4.5萬降至3萬、2萬，甚至往深圳、珠海、成都等地投遞簡歷也找不到工作。

期間，她曾短暫獲珠海一家公司錄用，月薪降至3萬，但僅工作3個月便因公司資金鏈斷裂而停工；後轉至北方一家裝修公司，月薪跌至1.5萬，亦因業績壓力便在去年9月離職。今年1月，她曾找到一份月薪2.8萬元的工作，但僅工作一個月，便因項目結束再次失業。

地鐵站口擺攤維生 70歲老父做清潔工幫忙供樓

去年10月起，陳麓同推著小車到地鐵口擺攤，販賣涮串、鮮榨橙汁、西瓜、桃子及烤地瓜等，學習進貨、計帳與控制損耗。她坦言，起初覺得不好意思，怕遇到熟人，發影片亦要屏蔽親友，但慢慢就意識到「賺錢最重要」。

為了多賺錢，她從地鐵站口改到小區門口擺，甚至下大雪也不休息。為了還每月8000塊的房貸，已經70歲的父親為了幫她，甚至還要當清潔工。

網路引爆「讀書無用」 有網友質疑起號博流量

陳麓同在抖音和小紅書用「同姐擺個小攤」帳號，記錄自己的擺攤生活，她在影片中多次強調「留過學、碩士畢業、北漂12年，曾是一名房地產總監，現失業兩年，因房貸負債80萬，開始擺攤賣水果。」

她的遭遇曝光後，隨即引發網路熱議。不少網友感嘆，高薪白領的中年從業者在面對行業轉型與裁員時同樣脆弱不堪。部分網友指出，現時不少中年失業人士選擇開網約車、送外賣或擺攤等方式維持生計，越來越多網友開始討論「讀書無用論」。

有網友認為，陳麓同願意放下過往高管的身段，勇敢出來擺攤維生的選擇值得尊重，「生活往往就是這麼殘酷」、「自食其力值得尊重」、「現在能不躺平已經很厲害了！」

但也有不少網友質疑其起號引流，對此陳麓同回應，確實想起號引流，希望這樣能給小攤帶來客流。「現在就是為了流量，因為我要把我這個攤兒想做下去。」

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文章授權轉載自《香港01》

地瓜 月薪 碩士 總監 房貸

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