用乾冰為發燒父降溫反致凍傷 醫警示：傷害堪比滾水燙傷

乖女好心做壞事？近日，一名六旬老翁到浙江省人民醫院求診，他不僅高燒不退，全身更有多處紅腫、起水泡的疑似燙傷傷口。原來，患者因腹瀉伴隨高燒，其女兒竟急中生智用乾冰讓他「物理降溫」，最終引發全身大面積起水泡潰爛。

浙江省人民醫院介紹，60多歲的老方（化姓）到該院感染病科門診就醫時，不僅高燒不退，額頭、腋下更有大片皮膚呈現出明顯的「燙傷」傷口。

接診的感染病科主任醫生童永喜細問病史，竟從老方的口中得知，他幾日前因飲食不當出現腹瀉、發燒，女兒情急之下就將家中用剩的乾冰直接敷他的額頭和腋下，以為「乾冰比冰還涼，用來物理退熱肯定效果好」。

但幾小時後，老方的局部皮膚開始發紅、起水泡，疼痛難忍。幸老方就醫及時，經治療，其發燒和腹瀉症狀已緩解，凍傷的傷口也結痂癒合，避免繼發感染，4天後順利出院。

童永喜解釋，乾冰是二氧化碳的固態形式，溫度低至-78.5℃，遠低於普通冰塊的0℃。當皮膚直接接觸乾冰，短短幾秒鐘就會「凍傷」（冷燒傷），皮下血管劇烈收縮、細胞結冰、組織壞死，其破壞力絲毫不亞於熱水燙傷。

感染病科副主任楊丹紅提醒，錯誤的降溫方式極易造成二次傷害。若不慎被乾冰或其他極寒物體凍傷，應馬上遠離乾冰等冷源，避免持續損傷，並將凍傷部位浸泡在37℃-42℃的溫水中，持續15-30分鐘，直到皮膚恢復紅潤。若出現水泡、皮膚發黑或感覺麻木時，必須及時就醫。她強調，乾冰是工業保鮮劑，並非家庭退燒藥。發燒時應用溫水擦浴、使用退熱貼、多飲水。若體溫持續不退或伴有其他嚴重症狀，應及時到醫院就診。

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文章授權轉載自《香港01》