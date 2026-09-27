大陸九大學將設「具身智慧」科系 產教協同超常規探索

具身智慧是大陸國家戰略重點，大陸教育部將「具身智慧」納入2026年本科專業目錄，支持首批九所大學增設相關專業科系。新專業科系是一場從大類培養、跨學科融合到產教協同的「超常規」探索。

大陸國務院發展研究中心預測，2030年大陸國內市場規模將達人民幣4,000億元，2035年將突破人民幣兆元。當具身智慧從實驗室走向生產線，人才成為產業競爭的關鍵變數。

首批九所大學，分別是北京郵電大學、上海交通大學、浙江大學、西安交通大學、北京航空航太大學、北京理工大學、東北大學、哈爾濱工業大學、南京航空航太大學。

央視新聞報導，北京郵電大學先重構培養路徑，不同傳統專業的課程疊加模式，具身智慧專業從大一夯實人工智慧與數理基礎。

大二結束時，可在電腦科學與技術、具身智慧、網路空間安全三個專業中完全按興趣自由選擇，不受名額限制。

北京郵電大學未來學院常務副院長姚遠表示，培養的學生不光是懂演算法的學生，而是能讓智慧體連接起來、動起來、聰明起來的複合型拔尖創新人才。