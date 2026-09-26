陸中央要求懲處食安犯罪 湖南今年以來查辦違法案件已逾4000件

大陸近期發生多起食品安全事件，包括甲醛白菜和硫磺熏筍等，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清近日召開會議指出，要在肉製品、校園食品等領域堅持嚴格執法。

新華社報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清24日主持召開專題會議時指出，目前大陸食品安全形勢持續穩中向好，但衝擊食品安全底線的事件仍時有發生。

陳文清強調，要堅持嚴格執法，聚焦肉製品、校園食品、保健食品、蔬菜水果等重點領域，聚焦生產加工、網絡銷售、終端餐飲、食品進口等重點環節，全鏈條懲處危害食品安全違法犯罪。

他也提到，要完善食品安全監管，嚴防、嚴管、嚴控食品安全風險。要完善法律法規，加快推進食品安全法全面修訂工作，明確生鮮電商、餐飲外賣、直播帶貨等新業態的生產規範、許可使用、責任界定等規定。

上述通稿未提及食安的相關數據，不過，同日召開的2026年湖南省食品安全宣傳周啟動儀式上披露數據顯示，今年以來，湖南省市場監管系統排查整治食品安全隱患5.1萬個，查辦食品安全違法案件4070件。

從該省進行為期10個月的食品安全突出問題整治行動來看，具體問題就包括校園餐飲、農村假冒偽劣食品、制售假劣肉製品、重點品種農獸藥殘留超標、食用植物油突出問題、食品添加劑濫用問題等。