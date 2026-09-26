大陸食安問題層出不窮 中共政法委書記要求嚴查危害食安違法犯罪

中國近期食品安全問題層出不窮，中共中央政法委書記陳文清日前強調，要從嚴查處危害食品安全違法犯罪，懲處危害食品安全的違法犯罪，守護好民眾「舌尖上的安全」。

新華社今天報導，陳文清近日主持召開專題會議時說，當前中國食品安全形勢持續轉好，但衝擊食品安全底線的事件仍時有發生。他要求政法機關將守護食品安全作為重大政治任務，加強與有關部門協作配合，透過嚴格執法解決食品安全的突出問題。

陳文清說，要堅持嚴格執法，聚焦肉製品、校園食品、保健食品、蔬菜水果等重點領域，聚焦生產加工、網路銷售、食品進口等重點環節，「全鏈條懲處危害食品安全違法犯罪」。

他也要求，積極溝通市場監管、農業農村等部門，健全行政處罰與刑事處罰雙向銜接機制，建立訊息共享平台，強化食品安全依法治理。

陳文清還提到，要完善法律法規，加快推進食品安全法全面修訂工作，明確生鮮電商、餐飲外賣、直播帶貨等新業態的生產規範、許可使用、責任界定等規定，守住食品安全底線。

據報導，中國公安部部長王小洪、最高法院院長張軍、最高檢察院檢察長應勇出席了會議。

中國近期發生包括「甲醛白菜」、「硫磺熏筍」等多起食品安全事件。中國副總理張國清22日在全國食品安全宣傳週活動表示，「要下更大功夫狠抓食品安全全鏈條監管措施落地，加強食品添加劑使用監管，並從嚴懲戒違法違規經營主體」。