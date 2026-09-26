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撤檔3年電影「敦煌英雄」中秋假期上映 2天票房破千萬

中央社／ 北京26日電
撤檔3年電影「敦煌英雄」中秋假期上映，2天票房破千萬。電影院示意圖。中新社
撤檔3年電影「敦煌英雄」中秋假期上映，2天票房破千萬。電影院示意圖。中新社

在歷經3年撤檔風波後，電影「敦煌英雄」正式於25日在中國影院上映。「敦煌英雄」內容是以唐朝與吐蕃鬥爭為原型，外界普遍猜測當時撤檔的原因與題材的歷史敘事有關。

綜合港媒與陸媒報導，「敦煌英雄」原定於2023年12月22日上映，但後來撤檔。電影講述安史之亂後，吐蕃攻陷沙州（敦煌），張議潮率眾起義、建立歸義軍的故事，涉及漢人與吐蕃（對應今日藏族）之間的歷史恩怨。

甘肅日報2023年11月報導指出，影片由曹盾執導、馬伯庸編劇、張苗擔任出品人兼總製片人，甘肅省委宣傳部參與聯合攝制，演員包括章宇、竇驍、呂涼、張藝凡、雷佳音等。

根據3年前的影片介紹表示，該片「以真實歷史為背景，在充分尊重史料的前提下，創設不見於正史中的小人物，並讓張議潮、『歸義軍』的熱血往事在大銀幕上首度顯現。」

對於當時撤檔原因，外界普遍猜測與題材的歷史敘事有關。

與撤檔前的版本相比，新版劇情簡介明顯調整，包括歷史地名「沙州」改為「漠州」，張議潮改名「張佑承」等。據貓眼電影，新的電影介紹文字稱，「安史之亂後，漠州陷於河西匪軍之手，匪軍首領任光熱兇殘暴虐，倒行逆施，名門望族張佑承隱忍多年，終於舉事，歸義火種在絕望中點燃。」

據貓眼專業版數據，電影「敦煌英雄」上映2天，總票房破人民幣1000萬元。

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