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曾任《中國好聲音》導師 陸知名音樂人劉歡病逝

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
曾擔任「中國好聲音」導師、大陸知名音樂人劉歡25日於上海病逝。圖／取自劉歡原創音樂公益金
曾擔任「中國好聲音」導師、大陸知名音樂人劉歡25日於上海病逝。圖／取自劉歡原創音樂公益金

曾擔任大陸綜藝節目「中國好聲音」導師、大陸知名音樂人劉歡25日於上海病逝。

「劉歡原創音樂公益金」26日發布訃告：「我們最敬愛的劉歡老師，於9月25日9時52分在家人的陪伴下於上海病逝，享年63歲。」

劉歡1963年出生於天津，劉歡大學就讀於北京國際關係學院法國文學專業，1991年起在對外經濟貿易大學任教逾30年，主講西方音樂史。

2014年，劉歡發起和策劃了原創音樂真人秀節目《中國好歌曲》，並出任導師；2019年，他以個人名義捐贈資金，與湖南廣播影視集團（台）芒果V基金共同設立「劉歡原創音樂公益金」。

2008年北京奧運開幕式上，劉歡與世界著名女高音莎拉布萊曼攜手合唱奧運主題曲《我和你》（You and Me），成為其歌唱生涯中最具國際影響力的歷史一幕。

對外經貿大學表示，遵照劉歡生前遺願，喪事從簡，不成立治喪委員會，不舉行遺體告別儀式和追悼會。

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