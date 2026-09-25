請假3天連休13天 中秋首日陸2.4億人次跨域移動

香港尖沙咀發生棄屍命案，一名48歲姓黎男子在河內道暈倒，救護員到場證實男子經已死亡。據了解，事主在上址附近一間樓上酒吧暈倒後，被人放在椅子上抬落樓，警員進入酒吧調查後，在廁所發現血漬及吸毒工具，認為死因有可疑，一名28歲酒吧姓吳男職員涉「非法搬移屍體」罪被捕，另一名涉案44歲姓張女職員，24日午自行到尖沙咀警署自首，現正被扣留調查。

2026-09-25 14:07