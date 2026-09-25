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請假3天連休13天 中秋首日陸2.4億人次跨域移動
中國大陸今年中秋假期後只要請假3天就可接著十一假期連休13天。官方統計，今天超長假期首日有超過2.4億人次跨區域移動，旅遊業者表示，出遊訂單明顯增加。
央視新聞報導，交通運輸部資料顯示，中秋假期第一天，全社會跨區域人員流動量估計超過2.43億人次。
其中，鐵路估計發送旅客2234萬人次，增開列車1218列，京滬、京廣、京哈等熱門線路繼續加開夜間高鐵。民航估計運輸旅客206萬人次，京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群間航線較繁忙。
澎湃新聞報導，去哪兒旅行資料顯示，中秋首日中國國內機票預訂量年增超過6成。同程旅行資料顯示，中秋假期前一天和當天出發的跨城出行訂單較今年端午假期同期（6月18日、6月19日）增長18%。
不少博物館十一長假可約日期的門票已約滿，兩個假期之間的3個工作日也幾乎沒有餘票。
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