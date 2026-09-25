快訊

亞運棒球／中華隊明戰日本至少贏6分才爭金機會 旅日投手徐翔聖先發

聽新聞
0:00 / 0:00

請假3天連休13天 中秋首日陸2.4億人次跨域移動

中央社／ 上海25日電

中國大陸今年中秋假期後只要請假3天就可接著十一假期連休13天。官方統計，今天超長假期首日有超過2.4億人次跨區域移動，旅遊業者表示，出遊訂單明顯增加。

央視新聞報導，交通運輸部資料顯示，中秋假期第一天，全社會跨區域人員流動量估計超過2.43億人次。

其中，鐵路估計發送旅客2234萬人次，增開列車1218列，京滬、京廣、京哈等熱門線路繼續加開夜間高鐵。民航估計運輸旅客206萬人次，京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群間航線較繁忙。

澎湃新聞報導，去哪兒旅行資料顯示，中秋首日中國國內機票預訂量年增超過6成。同程旅行資料顯示，中秋假期前一天和當天出發的跨城出行訂單較今年端午假期同期（6月18日、6月19日）增長18%。

不少博物館十一長假可約日期的門票已約滿，兩個假期之間的3個工作日也幾乎沒有餘票。

中秋 高鐵 中國大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋教師節疏運首日桃機人潮略增 各單位加派人手作業順暢

連假訂房率全國第3 花蓮活動一波波「石頭在呼吸」巨石陣超吸睛

中秋教師節連假湧南下車潮 小琉球墾丁訂房率見國旅回溫

小確幸沒了？明年中秋「放周三」沒連假 萬名網友嗨翻：這才是真休息

相關新聞

英國名校讀一年！袁詠儀、張智霖19歲兒驚爆休學 向太：父母控制不了

影視大亨向華強太太向太（陳嵐）近年積極經營個人頻道，心直口快的作風屢掀話題。近日她在影片中大談獨門育兒心經，更以張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）的19歲兒子「魔童」（張慕童）作為例子，直言孩子不肯上大學，父母也控制不了，金句連連引發網友熱議。

陸30歲護士工作中倒下搶救10天過世！人社局稱「不符工傷」網炸鍋

貴州茅台醫院一名30歲的主管護師陳佳佳，於工作崗位突發腦出血，經10天搶救後不幸去世，留下一名八歲兒子。然而，遵義市人社局日前出具《不予認定工傷決定書》，指出其搶救時間超過法定的48小時，不符合工傷認定條件。死者家屬對此結果深感悲痛與無奈，此事隨即引發各界熱議。

香港尖沙咀酒吧2男女棄屍 假扮路人報警被捕

香港尖沙咀發生棄屍命案，一名48歲姓黎男子在河內道暈倒，救護員到場證實男子經已死亡。據了解，事主在上址附近一間樓上酒吧暈倒後，被人放在椅子上抬落樓，警員進入酒吧調查後，在廁所發現血漬及吸毒工具，認為死因有可疑，一名28歲酒吧姓吳男職員涉「非法搬移屍體」罪被捕，另一名涉案44歲姓張女職員，24日午自行到尖沙咀警署自首，現正被扣留調查。

香港中秋盛事 大坑舞火龍連3夜 獨特非遺魅力人海爭睹

25日是中秋佳節，香港各區洋溢着濃厚的節日氣氛。其中，一連三晚的年度盛事「大坑舞火龍」在24日晚迎月夜隆重開鑼，連同多區應節活動，將節慶熱潮推向高點。另外，維園國際中秋綵燈匯也人潮湧湧，大批市民排隊進場，多角度觀賞亮麗的燈光，以及在璀璨燈光下打卡。香港輕鐵及電車25日可無限次免費乘搭，巴士及港鐵亦會延長服務，方便市民參與節慶活動。

中國考古「走出去」 證方法適用性 三大成果在京發布

中國國家文物局24日在北京召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，發布中埃（埃及）孟圖神廟遺址、中突（突尼斯）本·阿魯斯森林遺址、中吉（吉爾吉斯斯坦）紅河遺址等3項中外聯合考古項目成果。

香港宏福苑大火後 大樓維修貪汙投訴年升187%

香港廉署24日在立法會表示，今年前八個月接獲1530宗懷疑貪汙投訴，按年增40%，主因是宏福苑火災後有關樓宇管理及維修的貪汙投訴持續上升，按年增113%至558宗，其中涉大維修的投訴按年升187%。副廉政專員丘樹春稱投訴調查需時，因此樓宇管理維修投訴的檢控情況與往年相若。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。