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英國名校讀一年！袁詠儀、張智霖19歲兒驚爆休學 向太：父母控制不了

香港01／ 撰文：河伯
張智霖（中）與袁詠儀（右）的19歲兒子張慕童「魔童」（左）。圖／取自袁詠儀微博
張智霖（中）與袁詠儀（右）的19歲兒子張慕童「魔童」（左）。圖／取自袁詠儀微博

影視大亨向華強太太向太（陳嵐）近年積極經營個人頻道，心直口快的作風屢掀話題。近日她在影片中大談獨門育兒心經，更以張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）的19歲兒子「魔童」（張慕童）作為例子，直言孩子不肯上大學，父母也控制不了，金句連連引發網友熱議。

向太感嘆養育子女如「開盲盒」

向太在片中感嘆養育子女猶如「開盲盒」，坦言孩子未來的路如何發展，父母根本無法強行掌控：「每一個孩子都有他自己的命。」她認為父母最核心的責任，是時刻具備為子女「兜底」的能力，這比盲目砸錢搞「雞娃」教育重要得多。期間她更以Chilam與靚靚的兒子魔童為例，指魔童無意升讀大學，向父母表明想自學音樂，更揚言可在爸爸開演唱會時上台表演彈吉他。向太直言：「很多音樂人都沒有上過大學」，言語間似對這種選擇持開放態度。

魔童英國名校休學 轉攻音樂自學

據了解，魔童考入英國倫敦藝術大學，攻讀數位媒體藝術科系，但僅讀了一年便毅然決定休學，轉攻音樂自學。雖然靚靚起初希望兒子先完成大學學業累積底蘊，但思想開明的Chilam則堅信「讀萬卷書不如行萬里路」，最終夫妻二人達成共識尊重兒子決定，靚靚更表明絕不會靠圈中人脈替兒子鋪路，一切全憑他自己實力打拚！

星二代試錯本錢 vs 平民教育焦慮

向太的「兜底開盲盒論」發布後，網友看法極度兩極。有人認同向太觀點，認為興趣與專業比學歷更重要；但多數網友感嘆星二代擁有龐大家庭資源，「兜底」本錢極厚才可以盡情試錯，普通家庭根本難以效法。亦有理性網友表示，不論選擇哪條路，只要孩子願意為自己的決定負責、擁有一技之長，就是最踏實的保障。向太一番「開盲盒」論，再次掀起社會對育兒與起跑線的討論。

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文章授權轉載自《香港01》

張智霖 袁詠儀 休學 父母

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