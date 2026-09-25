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香港初選案伍健偉中秋節出獄 23人仍在囚
香港泛民主派初選案45名罪成入獄者中，被判囚5年7個月的伍健偉今天中秋節刑滿出獄。他表示，能在中秋節獲釋與親友團聚感到高興，但當想到很多人仍在服刑而有所感觸。
綜合香港網媒「法庭線」等報導，現年31歲的伍健偉在今天中秋節清晨出獄。他接受媒體訪問時表示，沒想到會在中秋節獲釋，因一直沒有沒特別計算日子；能在中秋節獲釋與親友和伴侶團聚而感到高興，但當因想到很多人仍在服刑，會「不舒服」和「感觸」。
伍健偉表示，在獄單獨囚禁的日子，有很多時間讓他思考，感到很充實，好像「給了我機會去放大假」，身心都有改變，亦認識到很善良的人。
他表示，目前沒有什麼周詳計畫，「但會盡我所能留在香港，幫香港進步」。
香港泛民主派初選案被起訴的47人中，有45人罪成，被判囚4年2個月至10年不等，其中22人已出獄。
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